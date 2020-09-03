В Нижнем Тагиле в сентябрьском параде в честь победы в Великой Отечественной войне примут участие почти 30 единиц военной техники

29 единиц военной техники пройдут по проспекту Ленина 12 сентября в честь 100-летия отечественного танкостроения и 75-летия победы в Великой Отечественной войне. По информации пресс-службы тагильской мэрии, первые боевые машины прибудут к месту сбора на проспекте Ленина в 3:00. К 10:00 все приготовления завершатся. В 11:00 уже начнётся само торжественное мероприятие.

«Откроет парад боевая продукция “Уралвагонзавода”, — рассказал начальник отдела по взаимодействию с административными органами Олег Сараев. — Возглавит колонну произведённая на УВЗ легендарная “тридцатьчетвёрка”. Всего тагильские танкостроители заявили на мероприятие 9 единиц техники. Также в прохождении примет участие военная техника Тагильской ракетной дивизии в количестве 10 единиц, отряда специального назначения “Урал” (6 единиц) и Нижнетагильского ОМОН (4 единицы)».

Парад военной техники продлится от 30 до 40 минут.

«Для Нижнего Тагила этот год особенный, — отметил мэр Владислав Пинаев. — Он удостоен почётного звания “Город трудовой доблести”. И празднует юбилей отечественной танкостроительной отрасли. Замечательно, что одно из градообразующих предприятий, которое вместе с другими тагильскими заводами внесло значительный вклад в победу, наш известный по всему миру “Уралвагонзавод” поддержал идею провести такое торжественное мероприятие. Так День танкиста в Нижнем Тагиле ещё не встречали. Это будет ярким событием, связанным с 75-летием победы, и хорошим подарком горожанам к 100-летию отечественного танкостроения».

В период подготовки к праздничному параду, а также во время самого мероприятия будет ограничено автомобильное движение по улицам Октябрьской Революции, Огаркова, Красноармейской, Первомайской, Пархоменко, Вязовской, а также по проспектам Мира и Ленина. В районе этих улиц запретят парковку транспортных средств.

В день праздника в квадрате улиц Пархоменко, Карла Маркса, Мира и проспекта Строителей с 10:00 до 14:00 не будут продавать алкоголь.

Напомним, в Нижнем Тагиле отказались от идеи празднования Дня Победы и 9 мая, и 24 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации вследствие распространения новой коронавирусной инфекции. В мае в муниципалитете прошли лишь церемонии возложения цветов к мемориалам, были организованы дворовые концерты для ветеранов. В то же время после присвоения Тагилу звания «Город трудовой доблести» в июле был запущен праздничный салют. Чтобы его увидеть, на улицы в разгар пандемии коронавируса вышли сотни тагильчан.