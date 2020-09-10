10 сентября в Нижнем Тагиле из-за репетиции парада перекроют проспект Ленина

Сегодня, 10 сентября, с 18:00 до 21:00 будет закрыто движение по проспекту Ленина в Нижнем Тагиле. В это время на главной улице города пройдёт репетиция парада, посвящённого 75-летию Победы и 100-летию отечественного танкостроения.

ГИБДД перекроет участок Ленина от краеведческого музея до перекрёстка с улицей Октябрьской Революции. Автомобилистов просят заранее продумывать пути объезда.

Напомним, парад военной техники пройдёт с 11:00 в Нижнем Тагиле 12 сентября. В нём, в частности, примут участие две боевые машины на базе платформы «Армата». Всего по проспекту Ленина в честь 100-летия отечественного танкостроения и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут 29 единиц военной техники. В день самого парада будет перекрыта часть центральных улиц.

UPD: Позже стало известно, что мэрия Нижнего Тагила решила отменить мероприятие.