В Нижнем Тагиле открылся обновлённый культурный центр «Дом Окуджавы»

Накануне в Нижнем Тагиле прошло торжественное открытие здания культурного центра «Дом Окуджавы». Как сообщила АН «Между строк» пресс-служба мэрии, после года реставрации исторического особняка подрядчика Белова, где Булат Окуджава жил со своими родителями с 1934 по 1937 год, двери здания вновь открыты для гостей. Восстановлен внешний вид объекта, отремонтированы крыша, подвальные помещения и фасад.

Первыми посетителями обновлённого центра по адресу Карла Маркса, 20а стали замгубернатора Свердловской области Павел Креков, депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин, глава города Владислав Пинаев, представители музеев и архивов. Валерия Горонкова передала в дар культурному центру гитару своего мужа, на которой играли известные барды. На инструменте сохранились автографы разных исполнителей.

Следующие мероприятия в центре запланированы уже на 4 ноября: с 12:00 до 18:00 пройдёт экскурсия о детских годах Окуджавы в Нижнем Тагиле, фотовыставка работ Бориса Рововых и концерт Светланы Спесивцевой, обладательницы гран-при фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья…» в 2022 году.

Центр был открыт в 2017 году, в нём находилась постоянная экспозиция, посвящённая жизни Булата Окуджавы. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев ранее заявлял, что работы по реставрации планируют закончить к 300-летию города.

Ремонт культурного центра за 27,4 млн рублей выполнила екатеринбургская компания «Инвестпром». Средства были выделены из областного и местного бюджетов. Подрядчика городские власти нашли только с четвёртой попытки, а зимой этого года стало известно, что реставрация подорожала на 5,5 млн рублей, так как во время ремонтных работ выявили непредвиденные сложности: на чердаке полностью сгнили опоры, дополнительные затраты потребовались при ремонте подвала.