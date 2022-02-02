Ремонт «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле подорожал на 5,5 млн рублей 

Реставрация «Дома Окуджавы» на улице Карла Маркса, 20а подорожала на 5,5 млн рублей. Как рассказали сегодня на выездном совещании мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву представители компании-подрядчика, у них возникли вопросы к проекту.

Во время ремонтных работ были выявлены непредвиденные работы с большими финансовыми вложениями. На чердаке полностью сгнили опоры, дополнительные затраты потребуются и при ремонте подвала.

По словам Владислава Пинаева финансирование будет выделено из городского бюджета. Но прежде подрядчик должен скорректировать и составить новую смету, а после отправить её на госэкспертизу. Однако подрядчики заверили, что вынужденная пауза не повлияет на сроки сдачи объекта. Сейчас строители продолжают ремонт подвального помещения, заливку бетонного основания пола, монтируют коммуникации, занимаются заменой дверных и оконных блоков.

Здание музея разобьют на три части: детская комната Булата Окуджавы, комната в стиле 60-х годов и концертная площадка, на которой будут встречаться барды и поэты города. Торжественное открытие музея запланировано на 300-летний юбилей Нижнего Тагила, который тагильчане отметят в августе 2022 года.

В августе 2021 года мэрия Нижнего Тагила объявила тендер на поиск подрядчика, который займётся реставрацией культурного центра «Дом Окуджавы». Трижды конкурс признавался недействительным. Подрядчика нашли только с четвёртой попытки. Конкурс выиграла екатеринбургская строительная компания ООО «Инвестпром». Изначально реставрация исторического здания оценивалась в 21,9 млн рублей.