Ремонт «Дома Окуджавы» обещают закончить к юбилею Нижнего Тагила 

Реставрацию «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле планируют закончить к 300-летнему юбилею города. Об этом 15 мая заявил мэр Владислав Пинаев при посещении объекта в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмёмся за руки, друзья…» (12+), посвящённого творчеству Булата Окуджавы.

Работы по ремонту культурного центра за 27,4 млн рублей выполняет екатеринбургская компания «Инвестпром». Подрядчика городские власти нашли только с четвёртой попытки, а зимой стало известно, что реставрация подорожала на 5,5 млн рублей. Во время ремонтных работ выявили непредвиденные сложности. Так, на чердаке полностью сгнили опоры, кроме того, дополнительные затраты потребуются и при ремонте подвала. Финансы выделят из городского бюджета при его корректировке в мае.

«Здание преподнесло немало сюрпризов, под косметическими ремонтами скрывались серьёзные дефекты, срочно пришлось вносить коррективы в проектную документацию, менять балки перекрытий кровли и подвала, стропильную систему. Решения принимались в режиме нон-стоп. Мы понимали, что проект должен быть выполнен на высшем уровне, чтобы к 300-летию города мы смогли открыть для тагильчан дом, который хранит память о великом поэте», — заявил Владислав Пинаев.

В этом году гран-при конкурса «Возьмёмся за руки, друзья…» завоевала Светлана Спесивцева из Озёрска Челябинской области, она выступила в новой номинации «Женская тема в репертуаре Окуджавы» с композицией «Новое утро». Лауреатами I степени в разных номинациях стали свердловчане Михаил Гробов и народный коллектив «Дежавю», Галина Шапкина из Москвы и ансамбль «Автограф» из Тюменской области. Специальным призом главы города отметили ансамбль «Крылья» из Екатеринбурга.