В Нижнем Тагиле отделение «Почты России» переехало в новое здание 

В Нижнем Тагиле почтовое отделение под индексом 622001, располагавшееся по проспекту Ленина, 23/40 переехало в новое просторное помещение. Теперь получить пенсию и пособия жители Ленинского и Тагилстроевского районов смогут в офисе в центре города на улице Первомайской, 52. Там с 3 июля заработает новый участок, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе «Почты России».

«Мы специально выбрали это помещение в центре города, в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, чтобы это было удобнее получателям денежных средств. Новое помещение большей площадью более 120 кв. м. — просторное, светлое, там могут разместиться сразу несколько операционных окон», — отметила начальник Нижнетагильского почтамта Наталья Погоржельская.

Режим работы кассы участка: с понедельника по пятницу с 10:00 -16:00. Телефон для справок и дополнительной информации: +7 (343) 25-66-00 (добавочный 1004). В остальном порядок доставки пенсий и выплат на дом остаётся прежний: почтальоны будут доставлять пенсии на дом также с понедельника по субботу включительно в соответствии с графиком. Если пенсионера не было дома, когда к нему приходил сотрудник почты, он может получить деньги в кассе участка по доставке пенсий в любой день до конца выплатного периода или дождаться повторной доставки во второй половине месяца.

Напомним, с 1 мая 2023 года в России изменился порядок доставки пенсий и социальных выплат. Теперь обязанность доставлять соцвыплаты гражданам на дом полностью легла на плечи сотрудников АО «Почта России». Из-за таких нововведений пенсионеры и другие социально незащищённые граждане столкнулись со сложностями в получении законных выплат.