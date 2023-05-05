«Как нам жить без денег?» В Нижнем Тагиле пенсионеры не могут вовремя получить выплаты из-за «Почты России» 

В Нижнем Тагиле после изменения порядка получения пенсий и социальных выплат пенсионеры и другие социально незащищённые граждане столкнулись со сложностями в получении выплат. Об этом АН «Между строк» рассказали сами пенсионеры, которые уже не первый день обивают пороги главпочтамта Нижнего Тагила.

Напомним, с 1 мая 2023 года в России изменился порядок доставки пенсий и социальных выплат. Теперь обязанность доставлять соцвыплаты россиянам на дом полностью легла на плечи сотрудников «Почты России». Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, услугами частных служб доставки в регионе до реорганизации пользовались около 15% пенсионеров.

В редакцию АН «Между строк» обратилась тагильчанка Татьяна, которая сообщила, что её 88-летняя знакомая не получила вовремя свою пенсию, от которой зависит её жизнь. Пенсионерка ожидала получение выплаты 3 мая, однако на этот раз пенсию тагильчанке так и не доставили.

«В прессе в апреле сообщали, что ничего для обычного человека не меняется и люди будут получать пенсии через “Почту России”, как раньше. Они ждали обещанных выплат в указанную дату, но ничего не произошло. Женщине 88 лет, она одинокая, живёт одна на Вые. Не дождавшись пенсии 3 мая, она пошла в почтовое отделение на улице Фрунзе, 19. Там ей дали какую-то бумажку с адресом: улица Первомайская, 52. Уже потом бабушка поняла, что это центральное отделение в Нижнем Тагиле. Когда она туда приехала, в очереди уже стояли и ожидали своих выплат порядка 100 человек. Через 1,5 часа, когда она наконец-то подошла к окну оператора, сотрудница “Почты России” не нашла её в списке и сказала бабушке приходить 18 мая. И это сказали человеку, который живёт на эту пенсию, у неё расходы расписаны буквально по дням, понимаете? Как до 18 мая человеку дожить? И даже если это получится, она снова должна приехать сюда, выстоять в очереди и получить положенную законом пенсию. И это в преддверии Дня Победы?! Некоторые из людей, кто сейчас вынужден ходить, выпрашивать свои деньги и унижаться, работали в войну на заводах. Что не так с людьми, кто это придумал, кто отвечал за всю эту логистику?» — возмущается Татьяна.

В отделении главпочтамта на улице Первомайской журналист АН «Между строк» встретил около десятка пенсионеров с аналогичной проблемой.

«Я пришла сегодня на почту в отделение по месту жительства, а мне говорят, что теперь все деньги получают только в центральном отделении на улице Первомайской. Нам никто и ничего толком не объясняет, я сижу здесь 5 часов, жду, пока придёт мой доставщик. А что будет, если я не дождусь? А если мне кредит надо платить? Ещё всё так устроено теперь, что я вот имею инвалидность, мне к пенсии идёт доплата. Я эти деньги тоже вовремя не получу, потому что они там что-то не успели у себя оформить. Это что за безобразие такое? Сейчас ещё и праздники начнутся. Если я не успею сегодня, то придётся приходить уже после 9 мая. А как нам жить без денег?» — рассказала АН «Между строк» пенсионерка из очереди в центральном отделении почты.

С похожей проблемой столкнулись пенсионеры и в других городах региона. Так, сегодня издание «Глобус» сообщило, что в Серове 3 и 4 мая пенсионеры создавали большую очередь в почтовом отделении. В ответ на запрос издания руководитель направления по корпоративным коммуникациям по УрФО «Почты России» Анна Первушина сообщила, что ситуация находится под контролем.

На момент публикации оперативный комментарий от «Почты России» получить не удалось. В адрес региональных отделений «Почты России» и Социального фонда России АН «Между строк» направило официальные запросы.

UPD от 05.05.2023, 20:30

В ответ на официальный запрос АН «Между строк» в адрес «Почты России» руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал компании Анна Первушина заявила, что ситуация с доставкой пенсий в Нижнем Тагиле полностью находится под контролем. Представитель компании отметила, что в случае, когда в почтовых отделениях региона возникают скопления клиентов, к работе подключаются дополнительные сотрудники и оперативно устраняют очереди.

Прокомментировали в пресс-службе «Почты России» и ситуацию с пенсионеркой. По словам Анны Первушиной, сотрудники отделения обратились в Социальный фонд и выяснили, что дата доставки пенсии женщины по графику намечена на 18 мая, а не на 3-е. Денежные средства в компании обещали доставить пенсионерке согласно графику.