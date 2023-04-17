В Свердловской области с 1 мая пенсию будет доставлять «Почта России» 

С 1 мая 2023 года в Свердловской области изменится порядок доставки пенсий и социальных выплат. Тем, кто получает деньги с доставкой на дом, будут доставлять их таким же образом, только теперь привозить пенсию будет сотрудник «Почты России». Раньше этим могли заниматься частные службы доставки. Так, на данный момент 15% свердловских пенсионеров пользуются услугами частных служб доставки, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, в марте Госдума приняла федеральный закон об исключительном праве «Почты России» доставлять пенсии, выплачиваемые наличными денежными средствами. Кроме того, можно будет получить свои деньги в кассе в почтовом отделении или на банковскую карту через кредитную организацию.

«Перевод на обслуживание пенсионеров, которым доставка пенсий осуществлялась организациями альтернативной доставки пенсии, в “Почту России” будет осуществлён беззаявительно. Существовавшие даты доставки пенсий будут сохранены», — отметила управляющий отделением СФР по Свердловской области Елена Альшиц.

Сейчас почтовое ведомство на Урале активно набирает сотрудников для перехода на новый порядок работы. Авторы инициативы по переходу к единому доставщику пенсий считают, такой подход позволит обеспечить гарантированное получение денежных средств на всей территории страны, даже в отдалённых местностях.

Пенсионерам Нижнего Тагила уже приходят информационные письма о том, что прежние компании, доставляющие пенсии, прекращают свою работу, из-за чего многие пожилые люди оказались в замешательстве. Однако никаких заявлений для получения пенсии в новом месяце писать не нужно. Все волнующие вопросы можно задать по телефону горячей линии Фонда социального и пенсионного страхования РФ 8 (800) 60-00-389.