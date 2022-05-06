В Нижнем Тагиле от укусов клещей пострадали 64 человека

В Нижнем Тагиле к 1 мая 2022 года зарегистрировано 64 пострадавших от укусов клещей. Об этом АН «Между строк» сообщили в Нижнетагильском отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Всего по области на 4 мая зарегистрировано 1895 пострадавших.

По данным Нижнетагильского отделения Роспотребнадзора, в этом году количество пострадавших на 36% ниже среднемноголетнего уровня. В целом процент клещей, переносящих инфекции, не превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В этом году уже исследовано 115 клещей в Нижнетагильском филиале Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области.

В отделении Роспотребнадзора отмечают, что план по профилактике за три месяца 2022 года выполнен неудовлетворительно. В ведомстве призывают тагильчан ответственно относиться к угрозе укусов клещей и прививаться от клещевого энцефалита.

Напомним, в последние недели апреля в Нижнем Тагиле стояла тёплая погода, которая поспособствовала активизации клещей. На 1 мая в городском округе Нижний Тагил акарацидная обработка была проведена лишь на 0,32 га территорий. В черте города согласно муниципальному контракту эту работу осуществляет ООО «Комавтотранс», с которым администрация в августе 2021-го заключила контракт на 2 года.

Обработка от клещей началась по плану 4 мая и уже прошла в парках, на Центральном кладбище и мемориале при нём. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила отметили, что там, где были обработаны территории, подрядная организация размещает соответствующие объявления.