«Ждём тёплой и сухой погоды». Парки Нижнего Тагила начнут обрабатывать от клещей в начале мая

Последнюю неделю в Нижнем Тагиле стоит тёплая погода, которая традиционно способствует активизации клещей. Как сообщает Роспотребнадзор Свердловской области, к 25 апреля от укусов кровососущих насекомых пострадали 437 свердловчан. В Нижнем Тагиле уже более 10 покусанных. Коммунальщики обещают приступить к обработке общественных территорий от клещей на следующей неделе.

В Нижнем Тагиле согласно муниципальному контракту эту работу осуществляет ООО «Комавтотранс», с которым администрация города в августе 2021 года заключила контракт на 2 года.

«Сейчас на улице дождь, мы не можем начать обработку, ведь это не даст никакого эффекта. Ждём тёплую и сухую погоду. Мы уже готовы начать, контракты заключены, и специалисты готовы приступить к работе. До конца мая все территории будут обработаны», — рассказал АН «Между строк» представитель ООО «Комавтотранс».

Специалисты проведут дезинсекцию кустарников и деревьев в парках и скверах, на кладбищах и территориях загородных предприятий общественного питания, детских образовательных организаций и баз отдыха. Всего в Нижнем Тагиле обработают более 40 различных объектов.

В пресс-службе администрации города отметили, что обрабатывать территории начнут с 4 мая при условии среднесуточной температуры выше 8 градусов тепла и отсутствия осадков. Специалисты не рекомендуют посещать обработанные от клещей объекты в течение трёх дней.

Напомним, ООО «Комавтотранс» оказывает услуги по содержанию 51 городского парка и сквера. Компания занимается уборкой территорий, ухаживает за ограждениями, детскими площадками, гранитными и резиновыми покрытиями, уличной мебелью, а также за зелёными насаждениями и газонами. Сюда же включена и акарицидная обработка против клещей каждую весну. Контракт заключён до 30 июня 2023 года. Аналогичные контракты в прошлые годы также выигрывала компания «Комавтотранс».