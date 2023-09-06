В Нижнем Тагиле осуждённые ИК-5 записали кавер на песню It`s My Life к Всемирному дню предотвращения суицида (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле осуждённые исправительной колонии № 5 Сергей Ширма (гитара) и Александр Мокин (синтезатор) сняли клип на кавер к песне It`s My Life группы Bon Jovi (16+). Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, творческий коллектив решил приурочить свой трек под названием «Жизнь одна» к Всемирному дню предотвращения суицида, который отмечается 10 сентября. Песня написана творческими коллективами клуба, телестудии и музыкальных кружков при поддержке психологической лаборатории колонии.

Ранее осуждённые нижнетагильской ИК-5 Сергей Ширма и Александр Мокин уже принимали участие в конкурсах видеоклипов, где представляли несколько песен собственного сочинения в соответствующей номинации.

Сергей Ширма — известный в прошлом шоумен из Нижней Салды. В 2017 году он был осуждён на 8,5 лет строгого режима по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера» за интимные отношения с 16-летней девушкой. Свою вину мужчина не признал.