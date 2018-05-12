В Нижнем Тагиле осудили убийцу пенсионерки

Пригородный суд Свердловской области вынес приговор 21-летнему жителю Нижнего Тагила, обвинённому в убийстве 74-летней женщины. Инцидент произошёл 23 августа 2017 года в посёлке Лая. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в этот вечер очевидцы слышали крики из квартиры, а также видели убегающего молодого человека. Позже в квартире были обнаружены 79-летний хозяин и его жена, истекающие кровью. Жизнь женщине медикам спасти не удалось.

«Экспертами был составлен фоторобот подозреваемого. Оперативники установили, что накануне по квартирам сельчан ходили молодые люди, предлагая купить различную кухонную утварь. Подозрение пало на ранее судимого уроженца Лесного, который несколько лет работал продавцом-консультантом под вымышленным именем», — пояснили в полиции.

Выяснилось, что накануне он был в квартире пенсионеров с товаром. На следующий день, по его словам, вновь решил наведаться к ним в надежде на очередную покупку, но хозяева якобы стали высказывать оскорбления в его адрес, он не сдержался, выхватил нож, который носит всегда с собой, и ударил обоих. После этого испугался и убежал, бросив сумки с товаром.

Суд приговорил мужчину к 14 годам и трём месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.