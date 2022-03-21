В Нижнем Тагиле обрушился козырёк подъезда жилого дома (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на Вагонке 20 марта около 7 часов вечера в доме на улице Юности, 3/3 обвалился козырёк подъезда. В результате инцидента никто не пострадал. Местные жители утверждают, что козырёк — далеко не единственная беда их дома, а многие проблемы они вынуждены решать своими силами.

«Козырёк начал отваливаться ещё в начале февраля. Мы сами пытались что-нибудь сделать и даже поменяли входную дверь в подъезд, ведь в управляющей компании на обращения жителей не реагировали. Буквально в эту субботу подъездную дверь украли, а на следующий день вечером обвалился и козырёк. Чудом никто не пострадал. Сейчас от лёгкого ветра из стены выпадывают кирпичи. Мне кажется, что ещё немного — и выпадет подъездная стена между первым и вторым этажами. Не так давно в нашем доме произошёл пожар, во время которого в доме было выбито много окон. Мы неоднократно обращались в управляющую компанию и просили их вставить, но ничего, кроме пустых обещаний, не получили. Мы обращались в прокуратуру, которая обязала УК вставить окна до ноября, но ничего не сделано по сей день. Перед зимой мы сами закупали плёнку и затягивали окна, а на первых этажах заколачивали досками, чтобы хоть как-то сохранить в доме тепло. Капитальный ремонт дома по плану назначен на 2033 год», — рассказала АН «Между строк» жительница дома Анна.

В управляющей компании «Первый региональный оператор» при общении с журналистом АН «Между строк» заявили о том, что в курсе ситуации и в данный момент занимаются ликвидацией последствий ЧП.

По факту обрушения козырька прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку совместно с департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и администрацией города.

Напомним, подобные инциденты периодически происходят в домах на улице Юности. Ранее АН «Между строк» уже писало о том, как зимой коммунальщики отключили отопление в доме из-за прорыва трубы с горячей водой, а в управляющей компании посоветовали жильцам сделать ремонт за свой счёт.