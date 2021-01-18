Жителям многострадального общежития на улице Юности в Нижнем Тагиле управляющая компания посоветовала делать ремонт подъезда и коммуникаций за свой счёт

Перед Новым годом в подъезде общежития на улице Юности лопнула труба отопления. Коммунальные службы отключили подачу воды, и с тех пор помещение не отапливается. Из-за низких температур стены и лестницы подъезда покрылись льдом и инеем, а из-за высокой влажности в квартирах появилась плесень. Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, но там проблему объясняют миллионными долгами за услуги ЖКХ. На январь 2021 года задолженность жильцов за текущий и коммунальный ремонт превысила 4 млн рублей.

«Средств на полную замену коммуникаций не хватает, — поясняет директор УК “Первый региональный оператор” Владимир Севрюгин. — Частично мы уже поменяли, но в глобальном масштабе этого недостаточно».

На замену системы отопления требуется около 1 млн рублей, поэтому коммунальщики предлагают жильцам самим собрать эту сумму. Пока денег не будет, делать ремонт управляющая компания не собирается, передаёт журналист телекомпании ОТР позицию руководства УК.