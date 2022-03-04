В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли скейт-парк на ГГМ 

В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли конструкцию в скейт-парке на ГГМ. Звонок на пульт пожарной охраны поступил в районе 21:14 3 марта. Выехавшие на место пожарные зафиксировали горение мусора под одной из конструкций. Огонь был потушен за 3 минуты. Сейчас пожарные дознаватели устанавливают причины возгорания.

Напомним, реконструкция парка Победы проводилась в 2020 году за счёт федерального, областного и местного бюджетов. Общий объём инвестиций составил 37,9 млн рублей, сообщала пресс-служба мэрии.