Беседки, необычные горки и площадка для выгула собак. В Нижнем Тагиле после масштабной реконструкции открылся парк Победы

Сегодня в Нижнем Тагиле официально открылся после реконструкции парк Победы на Гальянке. Строители вышли на объект в середине мая 2020 года. Ещё до открытия, с начала августа, в парке было много отдыхающих, жители района уже оценили перемены.

Реконструкцией парка занимался МУП «Тагилдорстрой», предложения по изменениям разрабатывали специалисты МУП «Тагилгражданпроект». В обновлённой зоне отдыха появились игровые площадки, беседки и качели, спортивная зона и первый на ГГМ оборудованный для выгула собак вольер. Отметим, что парк Победы был заложен в 80-е годы XX века вместе со строительством нового микрорайона города — Гальяно-Горбуновского массива. С тех пор он практически не менял свой внешний вид.

Главной целью проектировщиков было сохранение берёзовой рощи и использование экологичных материалов. Поэтому все аттракционы, качели, скамейки и беседки выполнены из дерева. В самой роще появились прогулочные зоны с лавочками. По всей территории были высажены деревья, кустарники, цветы.

Разработчики проекта позаботились и о доступности парка для маломобильных горожан: были расширены пешеходные дорожки, сделаны удобные съезды для колясок.

«Парк в корне поменялся, пока всё нравится. По мере эксплуатации будем выводы делать. Мы здесь гуляем всей семьёй. Раньше здесь развлечений для детей не было. Сыну 12 лет, и ему нравится спортивная площадка, а дочери, ей 5 лет, нравится необычная горка с металлическим спуском. Чиновники — молодцы: город меняется в лучшую сторону», — говорит тагильчанин Сергей.

На открытии обновлённого парка Победы собралось много гостей — жителей района и представителей городской администрации. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил строителей за качественную работу, а затем в компании местных детей перерезал символичную красную ленточку. Также он пообещал, что со следующего года здесь будут проводиться семейные праздники и концерты.

«“Тагилгражданпроект” подготовил неплохой проект, и мы этот проект реализовали. И учитывая количество людей, которое здесь отдыхает, я думаю, что мы сделали то, что будет востребовано, любимо и хранимо. Я хочу поблагодарить всех за терпение и выдержку, отдельно хотел сказать спасибо подрядчику и всем, кто так или иначе на субподряде принимал участие в реконструкции данной территории. Одна просьба к вам: берегите то, что сделано, цените то, что сделано. Маловероятно, что в рамках реализации национального проекта, федеральных и областных программ нам удастся получить такое большое финансирование», — заявил Владислав Пинаев.

Парк на Гальянке был реконструирован по национальному проекту «Жильё и городская среда». На работы было выделено около 38 млн рублей. Также сейчас на ГГМ полным ходом идёт строительство новой прогулочной зоны — экопарка на Муринских прудах. Помимо этих объектов, в Нижнем Тагиле по национальной программе в 2020 году появилась спортивная площадка в Девятом посёлке и была реконструирована площадь у торгового центра по улице Зари, 21.

В 2021 году на реконструкцию общественных пространств будет направлено более 235 млн рублей. На эти средства будут построены скверы за ДК «Юбилейный», на площади Танкостроителей и появится «Аллея рандеву» около медколледжа. Последний проект вошёл в перечень объектов, подлежащих благоустройству, по результатам дополнительного голосования, проведённого на сайте мэрии.