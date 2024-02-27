В Нижнем Тагиле начался суд по громкому уголовному делу в отношении полицейских, в служебном автомобиле которых год назад умер задержанный

Сегодня, 27 февраля, в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила началось судебное разбирательство по резонансному уголовному делу в отношении полицейских Павла Горшкова и Максима Онучина, в патрульном автомобиле которых 29 января 2023 года умер 44-летний Сергей Шамрин.

Напомним, в тот день Сергей был грубо задержан полицейскими у КПП психиатрической больницы. Онучин и Горшков запихали мужчину в отсек для задержанных вверх ногами и повезли в отдел полиции, но по пути он скончался. Последние секунды жизни Шамрина, которого достали из автомобиля уже без сознания, попали на видеозапись смартфона жены погибшего Юлии. Она предала огласке случившееся через СМИ, опасаясь, что инцидент могут замять.

На следующий день следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), а двое полицейских, причастных к преступлению, были задержаны. На тот момент от дачи показаний сержант Павел Горшков и лейтенант Максим Онучин отказались, свою вину не признали.

В качестве меры пресечения полицейские на время следствия были помещены в СИЗО. Арест в отношении задержанных продлевался неоднократно, однако в октябре 2023 года заключение под стражу было заменено на домашний арест. Несмотря на попытку стороны защиты обжаловать решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила, апелляция была отклонена.

В ходе рассмотрения дела по существу сегодня, 27 февраля, суд продлил домашний арест в отношении Горшкова и Онучина ещё на полгода — до 28 июля 2024 года.

«Мы здесь все взрослые, всё прекрасно понимаем. Кому надо было, уже бы оказали (давление. — Прим. ред.). Второй год длится это всё, и ни одной жалобы не поступило, что на кого-то было оказано давление», — заявил на суде Онучин.

Юлия Шамрина, супруга погибшего, считает избранную в отношении правоохранителей меру пресечения слишком мягкой. Своими мыслями она поделилась с журналистами ИА «Все новости».

«От этого заседания ждала того, чтобы максимально не вернуть их к профессиональной деятельности (в МВД. — Прим. ред.) потому, что им там нельзя работать. Это моё личное мнение. Им уже смягчили меру пресечения до невозможного. Изменение меры пресечения от содержания под стражей на домашний арест — это уже достаточно лояльная мера», — прокомментировала решение суда Юлия Шамрина.

Отметим, если полицейские будут признаны виновными в гибели Сергея, они могут получить до 10 лет лишения свободы.