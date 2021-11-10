В Нижнем Тагиле начался снос бывшей воинской части на Вые (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле начался снос аварийных зданий бывшей воинской части на Вые (улица Фрунзе, 69). Демонтажными работами занимается компания «Омега». Сегодня на территории работает один экскаватор. По словам одного из рабочих, завтра прибудет остальная техника.

Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте города, власти планируют снести две казармы, учебный корпус, столовую, овощехранилище, магазин, котельную, банно-прачечный комплекс и пункт кинопроката.

Отметим, раньше в этих зданиях располагалась учебная часть войск связи № 83531, которая перестала эксплуатироваться в конце 2000-х. Объекты на общей площади почти 50 тысяч кв. м принадлежали Минобороны, в 2012 году ведомство передало их властям Свердловской области. На момент передачи в областную собственность территория не охранялась, здания находились в полуразрушенном состоянии. В 2020 году собственником стал муниципалитет.

В разные годы власти Нижнего Тагила пытались перестроить эту территорию. Здесь предлагали открыть кадетскую школу или ФОК. Владислав Пинаев ранее заявлял, что участок зарезервирован под спортивный центр, поскольку на Вые и Красном Камне сейчас нет мест для занятий физкультурой. Позже чиновники обсуждали вероятность строительства здесь детского сада.

О новых планах на территорию 13 июля заявил сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель во время посещения найденного за ДК «Юбилейный» захоронения. Тагильские чиновники считают, что строители случайно обнаружили склеп Демидовых, который до середины XX века располагался на этом самом месте в подвале Выйско-Никольской церкви. Россель рассказал, что на месте воинской части будет построен храм. Проектирование церкви профинансирует Международный Демидовский фонд, который он возглавляет. В новом храме, по словам сенатора, будут стоять памятники Демидовым и проходить богослужения в их честь.