Заброшенную воинскую часть на Вые хотят превратить в общественно-деловую территорию с детским садом и ФОКом

На территории бывшего военного городка на улице Фрунзе, 36 в Нижнем Тагиле хотят построить детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и административное здание. Ранее объект находился в зоне ограниченного доступа, и уже несколько десятков лет территория пустует.

«Дошкольных учреждений в центре города и на Вые недостаточно. Если Тагилстроевский район мы обеспечили садиками на ГГМ и Руднике, то в Ленинском районе у нас дефицит. Площадь у территории бывшей воинской части достаточно большая, поэтому в планах построить здесь и спортивные объекты. Но пока окончательное решение не принято», — рассказала начальник управления архитектуры и градостроительства Ирина Бородина.

Проект дошкольного учреждения разрабатывает «Тагилгражданпроект». Сейчас идут подготовительные работы для проектирования. Построить детский сад рассчитывают ориентировочно в 2022–2023 годах. Средства на строительство ещё не предусмотрены.

Ранее объекты воинской части общей площадью около 5 гектаров принадлежали Минобороны, затем были переданы Свердловской области. В 2018 году военный городок передали в муниципальную собственность Нижнего Тагила.