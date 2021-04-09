Заброшенную воинскую часть на Вые хотят превратить в общественно-деловую территорию с детским садом и ФОКом

На территории бывшего военного городка на улице Фрунзе, 36 в Нижнем Тагиле хотят построить детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и административное здание. Ранее объект находился в зоне ограниченного доступа, и уже несколько десятков лет территория пустует.
«Дошкольных учреждений в центре города и на Вые недостаточно. Если Тагилстроевский район мы обеспечили садиками на ГГМ и Руднике, то в Ленинском районе у нас дефицит. Площадь у территории бывшей воинской части достаточно большая, поэтому в планах построить здесь и спортивные объекты. Но пока окончательное решение не принято», — рассказала начальник управления архитектуры и градостроительства Ирина Бородина.
Проект дошкольного учреждения разрабатывает «Тагилгражданпроект». Сейчас идут подготовительные работы для проектирования. Построить детский сад рассчитывают ориентировочно в 2022–2023 годах. Средства на строительство ещё не предусмотрены.
Ранее объекты воинской части общей площадью около 5 гектаров принадлежали Минобороны, затем были переданы Свердловской области. В 2018 году военный городок передали в муниципальную собственность Нижнего Тагила.
- Воинская часть перестала эксплуатироваться в начале 2000-х. На момент передачи в областную собственность территория не охранялась и была в непригодном для использования состоянии.
- В разные годы мэры Нижнего Тагила пытались облагородить эту территорию. Хотели открыть здесь кадетскую школу, думали о строительстве ФОКа, не уступающего «Президентскому» на ГГМ, обсуждали даже возведение аналога екатеринбургской «Дацюк Арены». Но на разных этапах проекты сворачивались. Так, на кадетскую школу была уже готова проектно-сметная документация, но необходимое финансирование в размере 1,5 млрд рублей получить не удалось.
- Территория до сих пор остаётся неблагоустроенной, и многие здания на сегодняшний день уже разрушены.