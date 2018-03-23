Нижнему Тагилу отдали бывшую воинскую часть на улице Фрунзе

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области подготовило проект постановления правительства региона о передаче в муниципальную собственность Нижнего Тагила бывшего военного городка на улице Фрунзе, 36, пишет Znak.com.

Сейчас бывшая часть находится в государственной собственности региона, раньше она состояла из 16 зданий на земельном участке площадью около 5 гектаров. К сегодняшнему дню 12 зданий практически полностью разрушены и подлежат сносу, 4 находятся в аварийном состоянии. Военный комплекс был построен в 1950–1960-х годах, но в начале 2000-х перестал эксплуатироваться. В течение 10 лет он не охранялся и к моменту передачи в областную собственность находился в непригодном для использования состоянии.

Городские власти неоднократно просили губернатора и правительство области передать этот объект в собственность города, чтобы построить здесь физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом, бассейном и ледовой ареной, аналогичный ФОК «Президент», построенному в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила. Согласие на передачу имущества дали депутаты Законодательного собрания Свердловской области, губернатор поручил МУГИСО подготовить соответствующий проект решения.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Президентский» в Нижнем Тагиле был торжественно открыт главой государства Владимиром Путиным в ноябре 2015 года. В январе этого года стало известно, что субподрядчики объекта до сих пор не получили более 100 млн рублей в качестве расчёта за произведённые работы. Строители подготовили коллективное обращение к российскому лидеру с просьбой повлиять на чиновников, до сих пор не расплатившихся за работы. Позднее мэрия Нижнего Тагила заявила, что в полном объёме выплатила деньги генподрядчику по проекту — ООО СК «Генстрой Урал», получившему по контракту 594 млн рублей, однако до строителей деньги не дошли.