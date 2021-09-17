В Нижнем Тагиле началось трёхдневное голосование

Во всех районах Нижнего Тагила в 08:00 открылись избирательные участки. С 17 по 19 сентября тагильчане смогут принять участие в выборах депутатов в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Свердловской области.

На территории Нижнего Тагила работает 158 избирательных участков. Они открываются в 08:00 и закрываются в 20:00. Проголосовать можно на участке или на дому (для этого нужно было заранее подать заявку в свой избирательный участок). Онлайн-голосование в Нижнем Тагиле не предусмотрено.

В нашем городе, по данным Нижнетагильской избирательной комиссии, проживает 264 630 избирателей. Из них 87 768 зарегистрированы в Дзержинском районе, 82 187 — в Ленинском, 94 675 — в Тагилстроевском.

Выборы в этом году пройдут по смешанной системе — в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Свердловской области. Голосование будет проходить и за партийные списки, и за кандидатов по одномандатным округам. Каждому избирателю выдадут по четыре бюллетеня. Познакомиться с их внешним видом можно в нашем эксклюзивном материале.

В мэрии Нижнего Тагила обещают, что выборы 2021 года пройдут с соблюдением необходимых эпидемиологических норм. Всем членам участковых избиркомов выдадут средства индивидуальной защиты. Избирателям будут измерять температуру на входе, а также выдадут маски, перчатки и одноразовую ручку.

В течение всех трёх дней АН «Между строк» будет рассказывать о самых важных событиях, а в воскресенье, 19 сентября, вы сможете узнать оперативную информацию о ходе выборов из нашей онлайн-трансляции.