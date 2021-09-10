Показываем, какие бюллетени жители Нижнего Тагила получат на избирательных участках

В распоряжении АН «Между строк» оказались фотографии бюллетеней для голосования на предстоящих выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Всего жители Нижнего Тагила получат по четыре бланка: с партийными списками и кандидатами в Госдуму РФ, а также списками и кандидатами в Законодательное собрание Свердловской области. Чтобы вы не запутались в бланках, придя на избирательный участок, показываем заранее, как они выглядят.

Все жители Нижнего Тагила получат два бюллетеня для голосования по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 171 в Госдуму восьмого созыва.

Первый — с фамилиями кандидатов в депутаты:

Во втором будут перечислены партийные списки:

Помимо этих двух бюллетеней, в каждом районе Нижнего Тагила избиратели получат ещё два бланка: с фамилиями кандидатов в депутаты в ЗакСО и с партийными списками для попадания в областной парламент.

Такие бюллетени получат жители Ленинского района Нижнего Тагила:

Такие бюллетени получат жители Тагилстроевского района Нижнего Тагила:

Такие бюллетени получат жители Дзержинского района Нижнего Тагила:

Напомним, на территории Нижнего Тагила откроются 158 избирательных участков. Они будут работать с 08:00 до 20:00. Проголосовать можно на участке или на дому. Подробнее о времени работы избирательных участков и условиях голосования можно почитать здесь.