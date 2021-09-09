Как работают участки и можно ли проголосовать онлайн: всё, что нужно знать о выборах с 17 по 19 сентября в Нижнем Тагиле

На следующей неделе в Нижнем Тагиле пройдут выборы депутатов в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Свердловской области. Тагильчане смогут прийти на избирательные участки в один из трёх дней — 17, 18 или 19 сентября. Рассказываем всё, что нужно знать о предстоящих выборах.

На территории Нижнего Тагила откроются 158 избирательных участков. Они будут работать с 08:00 до 20:00. Проголосовать можно на участке или на дому. Онлайн-голосование не предусмотрено. Как рассказала АН «Между строк» председатель избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова, Свердловская область подавала заявку на проведение онлайн-голосования на портале «Госуслуги», но она была отклонена.

Для того чтобы проголосовать дома, тагильчанам нужно заранее позвонить на свой избирательный участок и подать заявку. Узнать контакты избирательного участка можно на сайте ЦИК РФ. Также можно позвонить по номерам территориальных избирательных комиссий (ТИК). Номер ТИК Ленинского района: 8 (3435) 41-95-99; Тагилстроевского района: 8 (3435) 36-34-72; Дзержинского района: 8 (3435) 33-43-71.

Всего в Нижнем Тагиле проживает 264 630 избирателей. Из них 87 768 зарегистрированы в Дзержинском районе, 82 187 — в Ленинском, 94 675 — в Тагилстроевском.

Выборы в этом году пройдут по смешанной системе — в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Свердловской области. Голосование будет проходить и за партийные списки, и за кандидатов по одномандатным округам. Каждому избирателю выдадут по четыре бюллетеня.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут применяться на 103 участках.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, выборы пройдут с соблюдением необходимых эпидемиологических норм. Всем членам участковых избиркомов выдадут средства индивидуальной защиты. Защищены будут и избиратели.

«При входе на участок волонтёры будут выдавать посетителям СИЗы, измерять температуру. Каждому предоставят средства для дезинфекции рук, маску, перчатки и одноразовую ручку. Движение потока людей должно регламентироваться с помощью разметки для соблюдения социальной дистанции. Каждые три часа все контактные поверхности в помещении для голосования будут обрабатываться дезсредствами», — рассказала председатель Ленинской ТИК Лариса Демьянова.

На избирательных участках будут работать наблюдатели. Их списки озвучат 13 сентября. А 15 сентября в участковые комиссии привезут избирательные бюллетени. Бланки доставят на участки в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. С этого момента и до завершения выборов будет организована круглосуточная охрана помещений и видеонаблюдение. В 120 пунктах голосования уже установлены видеокамеры от «Ростелекома», остальные 38 участков планируется оснастить видеорегистраторами.