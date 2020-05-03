Общество

В Нижнем Тагиле началась укладка первого асфальта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

03.05.2020 15:08
В Нижнем Тагиле началась укладка первого асфальта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

«УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой» приступили к укладке первого асфальта на улицах, которые должны быть отремонтированы в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня, 3 мая, слой асфальтобетонной смеси появился на участке улицы Свердлова (от улицы Правды до улицы Чайковского).

«Второй участок на Свердлова будем делать завтра, дождь не обещают, рассказал АН “Между строк” замдиректора по производству “УБТ-Сервиса” Дмитрий Халтурин. Здесь мы должны были сделать только один слой асфальта. “Горэнерго-НТ” после раскопок и проведения ремонта коммуникаций территорию не восстановил. Из-за этого у нас возникли дополнительные работы по укреплению этих перекопов и дополнительные затраты на асфальтирование укладку выравнивающего слоя. Также мы устанавливаем на участке люки плавающего типа для колодцев. Здесь дорожное покрытие не будет просаживаться и “гулять” в период межсезонья. На продольных стыках планируется укладка битумной ленты, благодаря чему швов после окончания работ не останется и эти участки также не будут разрушаться в период перепада температур».

В этом году «УБТ-Сервис» выиграл конкурс на ремонт пяти улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 213 млн рублей дорожная организация должна сделать также улицы Юности, Фестивальную, Алтайскую и Окунева. На всех объектах, кроме улицы Окунева, работы уже ведутся. Сотрудники снимают асфальтобетонное покрытие с проезжей части, демонтируют старые и устанавливают новые бордюры.

«Есть небольшие сложности. Они касаются дополнительных объёмов работ по расширению либо сужению дорог. Основания бетонные, поэтому приходится долбить, смещать ось проезжей части. Есть также вопросы, связанные с поставкой бордюров, но они решаемые. На Окунева “Горэнерго-НТ” пока ведёт работы по замене коммуникаций, мы ждём, когда они закончат. Думаю, через недельку, после праздников, 10 или 11 мая начнём уже делать и этот участок», добавил Дмитрий Халтурин.

Генподрядчиком на ремонт 22 улиц по нацпроекту БКАД за 626,1 млн рублей в этом году стало муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Протяжённость покрытия улиц, за которые отвечает МУП, — 29,7 км, площадь — 422 тысячи квадратных метров. Конкурсы на контракты по субподрядам выиграли, кроме «УБТ-Сервиса», ООО «АэродромДорСтрой» (приведёт в порядок 7 улиц) и «Капиталстрой» (сделает 2 улицы). В середине апреля МУП «Тагилдорстрой» приступил к ремонту улицы Красных Зорь. Сегодня специалисты компании начали асфальтирование улицы Геологов.

 

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые была сделана 21 улица. Ремонтировалось дорожное покрытие во всех районах Нижнего Тагила тремя местными организациями: муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис» («дочка» «Уралвагонзавода») и ООО «Уралстроймонтаж». Больше всего претензий к качеству выполняемых работ возникло к «Уралстроймонтажу», которому «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» отдали на субподряд ремонты улиц Металлургов, Ломоносова и Крымской. Из-за проблем с ремонтом улицы Металлургов, где большое количество коммуникаций и сильная транспортная загруженность, даже возникла угроза срыва реализации нацпроекта. «УБТ-Сервис» в августе грозился разорвать контракт с УСМ, если тот не будет соблюдать графики работ и вовремя не устранит недоделки.

В октябре за рулём Hyundai Solaris отремонтированные дороги протестировал глава города Владислав Пинаев.

 

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