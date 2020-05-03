В Нижнем Тагиле началась укладка первого асфальта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

«УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой» приступили к укладке первого асфальта на улицах, которые должны быть отремонтированы в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня, 3 мая, слой асфальтобетонной смеси появился на участке улицы Свердлова (от улицы Правды до улицы Чайковского).

«Второй участок на Свердлова будем делать завтра, дождь не обещают, — рассказал АН “Между строк” замдиректора по производству “УБТ-Сервиса” Дмитрий Халтурин. — Здесь мы должны были сделать только один слой асфальта. “Горэнерго-НТ” после раскопок и проведения ремонта коммуникаций территорию не восстановил. Из-за этого у нас возникли дополнительные работы по укреплению этих перекопов и дополнительные затраты на асфальтирование — укладку выравнивающего слоя. Также мы устанавливаем на участке люки плавающего типа для колодцев. Здесь дорожное покрытие не будет просаживаться и “гулять” в период межсезонья. На продольных стыках планируется укладка битумной ленты, благодаря чему швов после окончания работ не останется и эти участки также не будут разрушаться в период перепада температур».

В этом году «УБТ-Сервис» выиграл конкурс на ремонт пяти улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 213 млн рублей дорожная организация должна сделать также улицы Юности, Фестивальную, Алтайскую и Окунева. На всех объектах, кроме улицы Окунева, работы уже ведутся. Сотрудники снимают асфальтобетонное покрытие с проезжей части, демонтируют старые и устанавливают новые бордюры.

«Есть небольшие сложности. Они касаются дополнительных объёмов работ по расширению либо сужению дорог. Основания бетонные, поэтому приходится долбить, смещать ось проезжей части. Есть также вопросы, связанные с поставкой бордюров, но они решаемые. На Окунева “Горэнерго-НТ” пока ведёт работы по замене коммуникаций, мы ждём, когда они закончат. Думаю, через недельку, после праздников, 10 или 11 мая начнём уже делать и этот участок», — добавил Дмитрий Халтурин.

Генподрядчиком на ремонт 22 улиц по нацпроекту БКАД за 626,1 млн рублей в этом году стало муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Протяжённость покрытия улиц, за которые отвечает МУП, — 29,7 км, площадь — 422 тысячи квадратных метров. Конкурсы на контракты по субподрядам выиграли, кроме «УБТ-Сервиса», ООО «АэродромДорСтрой» (приведёт в порядок 7 улиц) и «Капиталстрой» (сделает 2 улицы). В середине апреля МУП «Тагилдорстрой» приступил к ремонту улицы Красных Зорь. Сегодня специалисты компании начали асфальтирование улицы Геологов.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые была сделана 21 улица. Ремонтировалось дорожное покрытие во всех районах Нижнего Тагила тремя местными организациями: муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис» («дочка» «Уралвагонзавода») и ООО «Уралстроймонтаж». Больше всего претензий к качеству выполняемых работ возникло к «Уралстроймонтажу», которому «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» отдали на субподряд ремонты улиц Металлургов, Ломоносова и Крымской. Из-за проблем с ремонтом улицы Металлургов, где большое количество коммуникаций и сильная транспортная загруженность, даже возникла угроза срыва реализации нацпроекта. «УБТ-Сервис» в августе грозился разорвать контракт с УСМ, если тот не будет соблюдать графики работ и вовремя не устранит недоделки.

В октябре за рулём Hyundai Solaris отремонтированные дороги протестировал глава города Владислав Пинаев.