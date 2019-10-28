Мэр Владислав Пинаев за рулём Hyundai Solaris прокатился по дорогам, сделанным в рамках нацпроекта БКАД

«Больше десяти лет уже не ездил на механике, — говорит мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, заводя Hyundai Solaris. — В выходные я сам за рулём езжу, без водителя, но на автомате. Сейчас и дороги посмотрю, и вспомню заодно, каково это — “на ручке” ездить». К середине октября в Нижнем Тагиле были завершены ремонты 21 улицы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». За 625,2 млн рублей местные компании привели в порядок 24 дорожных участка общей протяжённостью 29,7 км. Во время ремонтов улиц у тагильчан возникало немало претензий к качеству работ, а в августе из-за недобросовестного подрядчика реализация нацпроекта оказалась даже под угрозой срыва. На днях Владислав Пинаев вместе с журналистом АН «Между строк» Евгенией Музяевой проехался по отремонтированным улицам, а заодно обкатал один из купленных недавно для мэрии Hyundai Solaris.

Пинаев: Ну что, рванули?

МУП «Тагилдорстрой». «Чтобы вписаться в выделенную сумму, пришлось чем-то жертвовать»

Ремонтировались дороги в этом году во всех районах Нижнего Тагила тремя местными организациями: муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис» («дочка» «Уралвагонзавода») и ООО «Уралстроймонтаж». «Тагилдорстрой» за сезон сделал семь дорог: Жуковского, Кулибина, Челюскинцев, Гагарина, Крымскую, Ломоносова, Учительскую. На работы направили 225,5 млн рублей. Мэр решает сначала посетить улицы Челюскинцев и Жуковского.

Журналист: На реализацию нацпроекта Тагилу выделили из области 567 млн рублей. Насколько я помню, изначально другая сумма обсуждалась, более крупная.

Пинаев: Эту сумму и выделили, но около 200 млн рублей в итоге срезали. Нижний Тагил не попадал в нацпроект по численности и не мог подать заявку, поэтому пришлось создавать нижнетагильскую агломерацию. Поэтому часть денег была выделена на ремонт дорог рядом с Тагилом. Нужно понимать, что без волевого решения губернатора Евгения Владимировича Куйвашева мы бы не участвовали в этом проекте. И это не лесть, на самом деле было так.

Журналист: Сумму урезали, и от части работ, в том числе благоустройства тротуаров, пришлось отказаться.

Пинаев: Чтобы вписаться в выделенную сумму, пришлось чем-то жертвовать. Можно было пожертвовать количеством дорог, чего не очень-то хотелось. Ряд работ по тротуарам и пешеходным переходам мы всё равно доделаем за счёт своих или областных средств, это не такая уж великая работа. А вот дорогу перекатать стоит более серьёзных денег и времени. Но хочу отметить, что нам отдельно выделили из правительства Свердловской области ещё 79 млн рублей на дооборудование — обустройство пешеходных переходов и другие виды работ.

При дальнейшем благоустройстве тротуаров, уверяет Владислав Пинаев, внимание в первую очередь будет уделяться тем, которые расположены рядом с отремонтированными в рамках БКАД дорогами.

Улицы Челюскинцев, Жуковского и Кулибина, где долгие годы лежала брусчатка, рабочие «Тагилдорстроя» в этом году закатали, наконец, в асфальт. На всех объектах уложили три слоя смеси, в том числе один выравнивающий из крупнозернистого асфальтобетона. Также дорожники восстановили тротуары, газоны и пешеходные ограждения.

«Дорога отличная. А какой она раньше была, помните? — говорит мэр Владислав Пинаев. — На Land Cruiser не могли проехать. Что здесь было и что стало — две разные вещи. Сделали ливневые канавы для отвода воды, столбы поменяли, сейчас полностью здесь освещение восстановлено. Неплохо получилась улица Жуковского.

После ремонта Жуковского стала дублировать Победы и Космонавтов, а Кулибина — Фестивальную, что позволило разгрузить транспортный поток. До реализации нацпроекта Владислав Пинаев также проехался по городским улицам вместе с журналистом АН «Между строк». Тогда передвигаться по улицам Жуковского и Кулибина из-за разбитых участков с брусчаткой было тяжело даже на Toyota Land Cruiser 200, иномарка «вздрагивала» в многочисленных ямах. Сейчас по этим дорогам можно «гонять». От нарушения скоростного режима спасают «лежачие полицейские».

Для дорог в этот раз использовали новые асфальтобетонные смеси, соответствующие всем требованиям «УралДорНИИ», и установили бордюры, способные простоять более 5 лет. «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» модернизировали собственные асфальтовые заводы для участия в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги».

«УБТ-Сервис». «Я еду, и у меня сердце кровью обливается»

Муниципальный контракт на ремонт 14 дорог (17 участков), которые попали в нацпроект, в том числе Восточного и Северного шоссе, проспекта Вагоностроителей, заключили с ООО «УБТ-Сервис». Чтобы реализация проекта не спровоцировала транспортный коллапс и массовое недовольство тагильчан, вся логистика была тщательно продумана вместе со специалистами ГИБДД. Одни улицы ремонтировали по ночам, другие закрывали не полностью, а полосами.

На улице Вагоностроителей часть работ пришлось временно откладывать из-за ремонта теплотрасс. Реализация национального проекта совпала с масштабной заменой сетей, которую нужно было сделать до наступления отопительного сезона.

На заводе «УБТ-Сервиса» для укладки верхнего слоя покрытия разработали рецепт более качественного асфальта. Он прошёл все необходимые испытания и получил положительное заключение «УралДорНИИ». Асфальтобетонный завод «УБТ-Сервиса» гораздо современнее предприятия «Тагилдорстроя», которое ждало своей реконструкции с 1983 года. Его максимальная производительность — 170 тонн в час. Каждый день сотрудники предприятия делают контроль качества асфальтобетонной смеси в собственной современной лаборатории.

«Надо дороги мыть, — сокрушённо говорит мэр Нижнего Тагила. — Я еду, и у меня сердце кровью обливается, грязь нужно убирать постоянно. Сейчас межсезонье ещё, пылесосы ходят без воды. Опять же, проблемы с ливнёвкой у нас везде. В Нижнем Тагиле полноценной ливневой канализации изначально нигде не было сделано. Да, разуклонку сейчас делают, чтобы вода в одно место стекала и уходила. Но вода всё равно заливается в микротрещины, потом она замерзает и постепенно разрывает покрытие».

Глава города успевает осмотреть не только дороги, но и салон Hyundai Solaris, которым он управляет. Напомним, пятью новыми седанами цвета серебристый металлик с механической коробкой передач, системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» и подогревом передних сидений тагильских чиновников обеспечила казанская компания ООО «Транстехсервис-20».

Пинаев: В Hyundai Solaris не 350 «лошадей», конечно, чувствуется, но внутри удобно, стабилизация хорошая. Я по большому счёту «ручку» всегда больше любил. На ней интереснее ездить, особенно по бездорожью.

Журналист: А вообще за рулём когда последний раз сидели?

Пинаев: В выходные, на своей машине всегда передвигаюсь. Но когда едешь пассажиром, то больше внимания обращаешь на то, как сделаны дороги, и другие вещи, потому что на саму дорогу, на движение не отвлекаешься.

Журналист: Где вам больше нравится ездить за рулём — здесь, в Тагиле, или в Екатеринбурге?

Пинаев: Здесь пробки меньше, чем в Екатеринбурге. Там в последнее время в выходной день никуда не проедешь. Нового понастроили, теряешься, куда тебе ехать, со всеми этими развязками. Я уже даже отвыкать стал от Екатеринбурга.

«Уралстроймонтаж». «Я ожидал, конечно, лучшего результата»

Больше всего претензий к качеству выполняемых работ возникло к «Уралстроймонтажу», которому «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» отдали на субподряд ремонты улиц Металлургов, Ломоносова и Крымской. Из-за проблем с ремонтом улицы Металлургов, где большое количество коммуникаций и сильная транспортная загруженность, даже возникла угроза срыва реализации нацпроекта. «УБТ-Сервис» в августе грозился разорвать контракт с УСМ, если тот не будет соблюдать графики работ и вовремя не устранит недоделки.

Пинаев: Я ожидал, конечно, лучшего результата. УСМ достаточно слабо подошёл к ремонту улицы Металлургов и чуть не сорвал проект. Но, слава богу, вовремя вмешались. Служба заказчика городского хозяйства и «УБТ-Сервис» этот объект полностью держали на контроле.

Журналист: Проблемы ведь возникли в том числе из-за того, что УСМ начал ремонтировать улицу, не дождавшись актуализации проекта?

Пинаев: У [гендиректора «Уралстроймонтажа» Алексея] Голященко это вообще любимое занятие — сначала положить асфальт, а потом его снять. Помните сцену в «Простоквашино» про гуталин? Видимо, и у Алексея свой завод и асфальта много, не жалко. Но главное ведь, чтобы комиссия дороги приняла, а проверяющая организация не имела никаких претензий по выполненному контракту. Если сроки соблюдаются, качество соответствует, пусть хоть пять слоёв переделывает, если это так интересно.

Журналист: А если потом весной вместе со снегом и новый асфальт сойдёт?

Пинаев: 5 лет гарантии. Если всё сойдёт, будут заново всё перекатывать — и за свой счёт. Но я бы не сказал, что здесь всё плохо сделано. Просто работы ещё в такой атмосфере делались, в напряге. Другие дороги катались в сроки, а здесь постоянно то одни недочёты, то другие. Погода хорошая стоит, на Металлургов нет никого, через шум, крик и угрозы заставляешь их выходить и работать.

Журналист: Были и серьёзные недочёты, некачественно сделанные дорожные участки, кривые бордюры…

Пинаев: Да, и они всё переделывали. Конечно, нужно ещё поработать над трамвайными остановками. Например, сделать рядом светоотражающие элементы, чтобы максимально нивелировать риск выезда машин в ночное время, обезопасить жителей.

Возникли претензии и к ремонту улицы Крымской. В ходе осмотра участка члены специальной межведомственной комиссии по приёмке дорог выявили большое количество нарушений, в том числе провалы асфальтобетонного покрытия, и назвали улицу худшей из всех объектов, отремонтированных в рамках национального проекта. На устранение всех замечаний «Уралстроймонтажу» было дано 10 дней.

В ближайшее время итоги оценки качества выполненных работ огласит саратовская компания «Инфраструктура». Она же проводила анализ улиц до реализации нацпроекта. Организация выиграла торги, снизив изначальную стоимость почти в четыре раза — до 772 тысяч рублей. Содержать отремонтированные городские улицы в Нижнем Тагиле будут «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой». Владислав Пинаев надеется, что компании будут внимательнее относиться к объектам, на которых они же и работали, и это позволит сохранить их в хорошем состоянии гораздо дольше.

«Я вообще сторонник того, чтобы максимально привлекать наши компании, — отмечает тагильский мэр. — Чтобы деньги и налоги оставались в Нижнем Тагиле. Ну и наши все были задействованы подрядчики. Они делают работу, зарабатывают какую-то копеечку, потом на эту копеечку обновляют парк».

В 2020 году В Нижнем Тагиле сделают ещё 22 улицы в рамках БКАД. Проектно-сметную документацию для их ремонта подготовят специалисты «УБТ-Сервиса».