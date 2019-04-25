Владислав Пинаев прокатился по тагильским улицам вместе с журналистом АН «Между строк» и рассказал о реализации многомиллиардного проекта «Безопасные и качественные дороги»

«Хотелось бы сделать дороги один раз и на долгое время. Чтобы потом даже в рамках гарантийных обязательств как можно реже заходить на них снова», — говорит мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В этом году впервые в истории города отремонтируют сразу 21 улицу. Работы будут проводиться во всех районах Нижнего Тагила, и потратят на них более полумиллиарда рублей. Деньги поступят в город в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Попасть в него, по словам Пинаева, удалось только благодаря его плотному взаимодействию со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. И теперь тагильским чиновникам и дорожникам предстоит оправдать доверие федеральных и областных властей. На этой неделе глава города проехался по улицам, которые попали в нацпроект, вместе с журналистом АН «Между строк» Евгенией Музяевой. Владислав Пинаев рассказал о самых сложных участках для ремонта, возможностях местных дорожных компаний и о том, почему тагильчанам не стоит опасаться автомобильного коллапса.

Тагилстроевский район. «Металлургов — самая тяжёлая улица из-за большого количества коммуникаций и загруженности»

В Тагилстроевском районе в этом году сделают три улицы: Товарный двор, Кулибина (от Фестивальной до Восточного шоссе) и Металлургов. Специалисты МУП «Тагилдорстрой» уже приступили к фрезерованию Товарного двора.

Пинаев: Металлургов — самый сложный и ответственный, наверное, будет участок, там очень большое количество сетей. Вдоль НТМК есть участок, там и канализация, и тепло, и вода — всё, что можно, всё проложено. Я переживаю, что здесь мы можем столкнуться с той же проблемой, что и на Космонавтов. Когда мы зашли туда, столкнулись с серьёзным износом коммуникаций. И пришлось принимать неординарные решения, чтобы эту проблему каким-то образом нивелировать. Вскрыть дорогу и оставить там после ремонта старые сети не очень хорошо. Поэтому может произойти удорожание проекта.

Журналист: Насколько примерно подорожает проект?

Пинаев: Сейчас невозможно просчитать, мы де-факто не знаем, что там внутри. Вскрытие покажет. Может, мы в рамках ранее утверждённых средств останемся. Но сейчас говорить об этом — всё равно что гадать на кофейной гуще. В любом случае мы идём с Министерством транспорта неразрывно, Василий Старков нас поддерживает. Да и вариантов других уже нет ни у кого, кроме того, чтобы сделать все работы в срок и качественно. А эта улица действительно тяжёлая с точки зрения и наличия инфраструктуры, и загруженности. Придётся перекрывать серьёзную транспортную артерию.

Журналист: Но её не полностью будут перекрывать, полосами?

Пинаев: Да, конечно, у нас есть план работ. С ГИБДД мы также обсуждали вопрос привлечения регулировщиков. В мае начнут ремонтировать в городе сразу несколько улиц, и очень важно продумать всю логистику — максимально приблизить её к комфорту автомобилистов. Хотя какие-то неудобства, особенно на Восточном и Северном шоссе, Уральской, конечно, будут. Если бы мы сейчас начали мост на Циолковского ремонтировать и Индустриальную на два года закрыли, город бы просто остановился. Этого бы нам никто не простил.

На улице Металлургов водитель главы города Александр долго не может найти место для парковки. В итоге останавливаемся недалеко от проходной НТМК «Комсомольская». Машины рабочих стоят и вдоль дороги, и на газоне между деревьями. Глава города наблюдает за людьми, которые идут вдоль трамвайных путей, ругается из-за отсутствия тротуаров и острой нехватки парковочных мест в районе.

«Машины стоят на газоне, постоянная пыль, грязь. В паркинги предприятия вкладываться не хотят, к сожалению, хотя есть ведь хорошие земельные участки. Тротуар здесь, конечно, надо делать, в рамках этого или другого проекта — в любом случае. Мы сейчас 380 млн рублей просим дополнительно, ведём переговоры с областью о дофинансировании. Будем восстанавливать тротуары. Мы вообще Металлургов в этом году уже немного подлатали, обновили разметку. С виду кажется нормальной, а на самом деле вся “гуляет”», — отмечает Владислав Пинаев и предлагает прокатиться по улице Кулибина.

С улицы Кулибина после ремонтных работ в этом году наконец исчезнет брусчатка. Улица будет дублировать Фестивальную, что позволит немного разгрузить транспортный поток. Кроме того, на этом объекте планируется реализовывать сразу два проекта — «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Светлый город».

Журналист: На Индустриальной, насколько я помню, брусчатку убирали. А на Кулибина, Жуковского и Челюскинцев её хотят использовать как подоснову.

Пинаев: Да, сейчас другая технология будет применена. Здесь устойчивое покрытие, поэтому прямо сверху на брусчатку будем класть выравнивающий слой, затем ещё два слоя.

Журналист: А как лучше делать, по мнению специалистов?

Пинаев: Сколько специалистов, столько мнений. Решили применить эту технологию, потому что пока она показала себя с лучшей стороны. Всё-таки хорошая подоснова получается. Но то, что вы видите сейчас, — это, конечно, вчерашний день.

Передвигаться по Кулибина тяжело даже на Toyota Land Cruiser 200, иномарка «вздрагивает» каждые две-три секунды.

«Эта машина 2007 или 2008 года, она досталась мне по наследству, — отмечает Пинаев. — Перед людьми стыдно. Все говорят: “Вот, у него “Крузак”. А этот “Крузак” уже 500 тысяч прошёл. У замов машины 2005 и 2006 годов. А в каком состоянии автопарк, просто ужас! Там “Волге” 18 лет уже… Водители боятся того, что просто провалятся вниз в один прекрасный момент. Из пяти машин три уже стоят в парке. В оставшиеся две столько денег постоянно вкладывается. Поэтому сейчас ждём мая — конкурс разыграем, сразу закупимся, и всё».

По Кулибина беспрестанно ездят большегрузы. Владислав Пинаев замечает, что на ремонт дорог, по которым передвигается грузовой транспорт, нужно тратить больше денег, делать для них более надёжную основу.

Пока объезжаем город, мэр также оценивает ситуацию по районам. Тут же звонит главе Тагилстроевского района Денису Парамонову и отчитывает его в числе прочего за большое количество мусора на вверенной ему территории.

«Люди же сами мусорят. Водители из окон машин выкидывают бутылки из-под газировки, упаковки разные. Не Мэри Поппинс же здесь пролетала и накидала», — ругается глава города.

Дзержинский район. «Будем ремонтировать улицы по ночам»

В Дзержинском районе в нацпроект вошли сразу 12 объектов. Это Восточное и Северное шоссе (самые протяжённые участки), проспект Вагоностроителей, проезд Садоводов, а также улицы Правды, Тимирязева, Окунева, Басова и Хвойная. «УБТ-Сервис» уже занимается фрезерованием дорожного полотна на Восточном шоссе. Рабочие снимают асфальт со стороны выезда из Нижнего Тагила в Верхнюю Салду. Позже работы будут вестись на Северном шоссе и улице Хвойной.

Пинаев: На Восточном шоссе три участка сегодня находятся в плохом состоянии. У Коксохима дорогу нормально сделали, весну она устояла, нареканий особых нет. Фрезерование на других участках уже идёт. У «УБТ-Сервиса» сейчас, я так понимаю, могут возникнуть проблемы с машинами, припаркованными вдоль дороги. При необходимости, конечно, их эвакуируют. Но здесь и по ночам можно работать.

Журналист: Какие ещё улицы будут ремонтировать ночью?

Пинаев: Ночные работы будут вестись там, где это не будет мешать жителям, их покою.

Журналист: На Металлургов дома расположены рядом с дорогой.

Пинаев: Мы же уже ремонтировали дороги картами ночью. Такой опыт впервые у нас применил «УБТ-Сервис». Вечером ещё ямы были, а утром уже всё сделано. И никто не делал замечаний, в «Городской контроль» не поступило ни одной жалобы.

Журналист: То есть, скорее всего, ночные ремонты будут вестись на всех улицах?

Пинаев: Да. Ну Кулибина та же самая, почему бы её ночью не сделать? Другой вопрос — это освещение, которое необходимо для того, чтобы качественно всё сделать. Себестоимость работ увеличивается — людям ведь за ночные надо платить.

21 улицу протяжённостью 29,5 км в этом году будут ремонтировать по двум муниципальным контрактам. Основной заключили с компанией «УБТ-Сервис» ещё в 2017 году. Дорожники уже отремонтировали 38 улиц и освоили 350 млн рублей. На оставшиеся почти 400 млн рублей они должны будут привести в порядок те дороги, которые попали в нацпроект. На ремонт семи улиц (Жуковского, Кулибина, Челюскинцев, Гагарина, Крымская, Ломоносова, Учительская) объявлен конкурс. Контракт стоимостью 225 млн рублей заключат с подрядной организацией в мае. Мэр Нижнего Тагила надеется на победу местной компании.

«Налоги и новая техника должны остаться в городе. Рабочие места должны быть созданы в городе. Сегодня проходят форумы именно по применению новых технологий при ремонте дорог. Наши специалисты обучаются, эти знания и опыт они смогут использовать здесь, в Тагиле, в дальнейшей работе. Да и спросить с наших можно в любой момент. Они молодцы, друг друга взаимозаменяют. Нет такого, что здесь дороги делает, например, только “УБТ”, а здесь — “Тагилдорстрой”. Поддерживают друг друга финансово, делятся рабочими на условиях субподряда, технику друг у друга берут, что позволяет сделать всё в нужные сроки. Объём работ ведь на самом деле большой», — говорит глава города.

По словам Пинаева, его устраивает качество работы местных компаний, так как любые дефекты на дорогах они всё равно устраняют в рамках гарантийных ремонтов. «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» уже запустили в работу собственные асфальтовые заводы для участия в многомиллиардном нацпроекте «Безопасные и качественные дороги».

Журналист: Владислав Юрьевич, а вы сами уже посетили асфальтовые заводы «УБТ-Сервиса» и «Тагилдорстроя»?

Пинаев: Нет, сита новые установят, сгоняю, посмотрю. У меня два дня в неделю вылетают стабильно из-за совещаний в Екатеринбурге. Иной раз реально жаль времени. Но это совещания по ключевым проектам и их финансированию — не ехать нельзя. Я просто физически не успеваю всё сделать. Почту вчера закончил смотреть только в полпервого ночи.

Журналист: Так можно очень быстро «сгореть» на работе.

Пинаев: Да, нужно что-то менять, иначе сам себя загонишь. Хоть на части разорвись ради улучшения жизни в городе — подвиги эти ведь оценят немногие.

Ленинский район. «Сделаем на Уральской Арбатик с подсветкой и Wi-Fi, чтобы молодёжь тусовалась»

Девять улиц в рамках нацпроекта приведут в порядок в Ленинском районе. С Жуковского и Челюскинцев, как и с Кулибина, исчезнет брусчатка. На ней сделают выравнивающий слой из крупнозернистого асфальтобетона и ещё два слоя по новой технологии. После ремонта Жуковского будет дублировать Победы и Космонавтов.

«Жуковского убита же напрочь. И просто ремонтировать её бесполезно, брусчатка лежит и лежит там. Ещё и уклон такой, всё стекает, в кучу собирается. Тоже непростые проектные решения будут», — отмечает Пинаев.

Доезжаем до Уральской. Мэрия планирует благоустроить улицу в рамках проекта «Старый город». Со временем она должна будет стать популярной туристической зоной. В концепцию благоустройства Уральской входят территория парка им. Бондина и Вшивая горка. Рассматриваются варианты организации в этой зоне смотровой площадки с ротондой и летним кафе, английского парка. В этом году будет завершён инвестиционный проект «Музейный квартал» и на территории около здания Нижнетагильского музея изобразительных искусств появится «Сад скульптур» советского периода.

«Бюст Сталина чуть не украли. Они же у нас во дворе схоронены были, — замечает Владислав Пинаев. — Уже в машину грузить стали, когда их поймали. В этом году скульптуры здесь уже установят. Уральская — это вообще самая первая, самая старая улица. Она была построена в 1770 году. Невьянской называлась, потом стала Старозаводской. Если удастся реализовать здесь все наши задумки, так красиво будет, такая точка клёвая появится. Сделаем здесь пешеходную зону, дома восстановим, получится такой маленький Арбатик с подсветкой. Wi-Fi сделаем, чтобы молодёжь тусовалась».

У музея искусств встречаем директора Марину Агееву. Она жалуется мэру на провалившийся возле здания колодец и уточняет, когда, наконец, сделают Уральскую. Эта и другие 20 улиц должны быть сданы в эксплуатацию в октябре 2019 года. В Ленинском районе приведут в порядок, помимо описанных выше улиц, также Вязовскую, Азовскую, Жуковского, Крымскую, Ломоносова, Учительскую и Гагарина.

Пинаев: Нас тут «Росавтодор», кстати, покритиковал за то, что мы везде гранит ставим.

Журналист: А в чём проблема?

Пинаев: Дорого.

Журналист: И что предлагают взамен?

Пинаев: Бетон. Ну не знаю, бетон недолговечен, даже самый качественный. Гранит поставил и забыл.

Диагностика всех улиц, ремонтирующихся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будет проводиться саратовской компанией «Инфраструктура». Её сотрудники приедут в Нижний Тагил в мае. Чего ожидать от компании, которая выиграла торги, опустив цену в четыре раза, пока не могут сказать ни чиновники, ни дорожные компании. «Инфраструктура» будет проводить диагностику дважды — до ремонта 21 улицы и после.

Журналист: Ранее сообщалось, что за ремонтом дорог смогут следить и общественники.

Пинаев: Да, но я бы в общественный контроль взял именно специалистов, таких как Руслан Пшизов. Это человек, отдавший отрасли десятки лет жизни, он действительно разбирается в технологии, будет делать профессиональные замечания. Пусть будут и те, кто в этом деле не разбирается, но при ком-то, кто им сможет объяснить, почему здесь, например, подоснова должна быть сделана именно так или по-другому.

Напомним, всего за шесть лет в Нижнем Тагиле в рамках национального проекта планируется привести в порядок 125 дорог общей протяжённостью 202,7 км.