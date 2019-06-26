В Нижнем Тагиле в 2020 году отремонтируют 22 улицы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

Тагильская администрация ищет компанию-подрядчика, которая займётся разработкой проекта по ремонту 22 местных дорог в 2020 году. Начальная цена контракта — 4,8 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен будет сделать проект по ремонту следующих улиц: Окунева, Кулибина, Береговая-Ударная, Горошникова, Красногвардейская, Фестивальная, Дружинина, Тагилстроевская, Черных, Тагильская, Кирова, Свердлова, Юности, Алтайская, Красных Зорь, Шевченко, Пожарского, Матросова, Геологов. Приведут в порядок также проспекты Строителей и Уральский и подъездную дорогу к санаторию «Сосновый бор». Все объекты будут сделаны в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

При разработке проекта компания должна будет предусмотреть в числе прочего использование новых технологий и материалов, обеспечить отвод ливневых и поверхностных стоков, ремонт тротуаров и остановок общественного транспорта, восстановление газонов. В конкурсной документации также отмечается, что необходимо использовать строительные конструкции, оборудование и материалы, которые имеют минимум трёх поставщиков (для возможности проведения мониторинга цен).

Победителя торгов планируется определить в середине июля. Он должен будет завершить все работы, в том числе получить положительное заключение достоверности определения сметной стоимости, до 20 сентября 2019 года.

Напомним, в 2019 году впервые в истории Нижнего Тагила отремонтируют сразу 21 улицу. Работы будут проводиться МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» во всех районах Нижнего Тагила, потратят на них более полумиллиарда рублей. Уже закончился ремонт первых трёх улиц, сделанных в рамках нацпроекта. «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» завершили все работы на Хвойной, Челюскинцев и Товарном дворе. Примут дороги после проверки всех документов. Данные о сделанных тагильскими компаниями улицах должны занести в разработанный Росавтодором программный комплекс «Эталон», который используется при реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». При помощи него все участники могут в режиме онлайн получать любую информацию, касающуюся нацпроекта, а Росавтодор — осуществлять оперативное руководство и быстро анализировать поступающие отчёты.