В Нижнем Тагиле сданы первые улицы, отремонтированные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

В Нижнем Тагиле завершился ремонт первых трёх улиц, сделанных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» завершили все работы на Хвойной, Челюскинцев и Товарном дворе. В июне первой планировалось сдать Азовскую. По проекту дорожники должны были заменить лишь верхний слой асфальта, там даже бордюры не нужно было делать. Однако во время работ выяснилось, что у улицы отсутствует необходимое для качественной укладки асфальтобетонной смеси основание. Поэтому сдадут Азовскую только на этой неделе.

Примут дороги после проверки всех документов. Данные о сделанных тагильскими компаниями улицах должны занести в разработанный Росавтодором программный комплекс «Эталон», который используется при реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». При помощи него все участники могут в режиме онлайн получать любую информацию, касающуюся нацпроекта, а Росавтодор — осуществлять оперативное руководство и быстро анализировать поступающие отчёты.

Сегодня, 17 июня, ход ремонтных работ на Восточном шоссе вместе с мэром Владиславом Пинаевым в рамках пресс-тура по городу оценили более 15 уральских журналистов. В этом году впервые в истории Нижнего Тагила, напомним, отремонтируют сразу 21 улицу. Работы будут проводиться МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» во всех районах Нижнего Тагила, потратят на них более полумиллиарда рублей.

Завод МУП «Тагилдорстрой» уже начал производить новую асфальтобетонную смесь для ремонта местных улиц. Предприятие полностью модернизировали: на нём поменяли систему управления, обновили вибрационные сита, дозаторы заводской установки и лабораторное оборудование.