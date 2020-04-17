МУП «Тагилдорстрой» приступил к ремонту улицы Красных Зорь в рамках проекта БКАД

В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» МУП «Тагилдорстрой» приступил к работам на одном из самых загруженных участков уличной сети Тагилстроя. Как уточняют в пресс-службе муниципалитета, по улице Красных Зорь проходит движение не только легкового и грузового транспорта, но и семи пассажирских маршрутов. Площадь дороги составляет всего 2,8 тысячи квадратных метров, но в то же время она соединяет две важные транспортные магистрали — улицы Балакинскую и Металлургов.

С утра техника МУП «Тагилдорстрой» приступила к снятию старого асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги по улице Красных Зорь от Металлургов до Балакинской.

По словам директора предприятия Игоря Васильева, в реализации национального проекта в этом году примут участие около двухсот работников предприятия.

«Пандемия вносит коррективы во все сферы жизни, безусловно, сказывается и на нашей отрасли. У кого-то, например, сейчас из-за режима самоизоляции дети не в садике или школе, а дома, и им необходимо за ними присматривать. Делаем всё от нас зависящее, чтобы помочь сотрудникам и чтобы ситуация с COVID-19 не повлияла на темпы и качество работ. Планируем трудиться с максимальной нагрузкой и выполнить все взятые на себя обязательства по контракту», — подчеркнул Васильев.

В апреле «Тагилдорстрой» также приступит к ремонту двух дорог, включённых в национальный проект в 2020 году. Кроме улицы Красных Зорь, начнутся работы на улице Геологов в микрорайоне Нижняя Черемшанка. Остальные объекты начнут ремонтировать в мае.

Напомним, в этом году генподрядчиком на ремонт 22 улиц в рамках нацпроекта БКАД за 626,1 млн рублей стало муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Протяжённость покрытия улиц, которые должен сделать МУП, — 29,7 км, площадь — 422 тысячи квадратных метров. Конкурсы на контракты по субподрядам выиграли «УБТ-Сервис» (отремонтирует 5 улиц), ООО «АэродромДорСтрой» (приведёт в порядок 7 улиц) и «Капиталстрой» (сделает 2 улицы). До 25 сентября ремонтные работы на всех дорожных участках должны быть завершены.