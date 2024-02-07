В Нижнем Тагиле на жителя Вагонки завели административное дело за дискредитацию ВС РФ

В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила 6 февраля поступило дело по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Фигурантом стал житель Вагонки Сергей Л. Как пояснили АН «Между строк» в суде, поводом для возбуждения административного дела стало размещение видео во «ВКонтакте». Какого характера были видеозаписи, не уточняется.

Санкция статьи предусматривает административное наказание в виде штрафа для физических лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Отметим, что в Нижнем Тагиле это не первый случай, связанный с критикой власти и действий российской армии. Среди тагильчан, которых оштрафовали по этой статье в 2023 году, активист Дмитрий Черепков и Фёдор Бушев.

За 2022 год в Нижнем Тагиле к ответственности по статье о дискредитации ВС РФ привлекались художница Алиса Горшенина, блогер Алексей Хлопотов и экс-депутат городской думы Нижнего Тагила Владимир Желиба.