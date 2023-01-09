В Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе произошло второе серьёзное ДТП за сутки

9 января в 13:30 на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле напротив АЗС «Газпромнефть» произошло ещё одно ДТП. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Geely, двигалась в направлении «Старателя», не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу движения, врезавшись во встречный автомобиль Nissan, которым управлял 45-летний мужчина.

«В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения. Водитель автомобиля Geely Coolray госпитализирована в ГБ № 1 с травмами различной степени тяжести. Водитель Nissan с диагнозом "закрытый перелом правой стопы" госпитализирован в ГБ № 2», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что оба водителя в момент ДТП были трезвы. Также дорожные полицейские осмотрели место происшествия, обнаружив снежно-ледяные образования.

В ГИБДД отметили, что ДТП аналогично тому, которое произошло накануне, 8 января, когда в результате потери управления автомобиль Kia Rio вылетел на встречку и врезался в Lada Priora. Напомним, что во вчерашнем ДТП пострадала 12-летняя девочка, а обслуживающей дорогу организации была направлена рекомендация ликвидировать неудовлетворительные дорожные условия.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям исключить любые опасные манёвры и передвигаться на автомобиле только с той скоростью, которая соответствует текущим погодным и дорожным условиям.