В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности ДТП на Свердловском шоссе

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила поделились подробностями ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка. Напомним, что авария произошла 8 января 2023 года около 16:00 на Свердловском шоссе в районе АЗС «Газпромнефть».

Установлено, что за рулём автомобиля Kia Rio находилась 40-летняя женщина. Вместе со своей 12-летней дочерью, ехавшей на переднем сиденье, она двигалась со стороны улицы Садоводов в сторону улицы Гагарина. Во время перестроения в левую полосу движения женщина пересекла колею, вследствие чего автомобиль ушёл в занос и вылетел на встречку, столкнувшись с автомобилем Lada Priora, которым управляла 27-летняя женщина.

От удара оба автомобиля получили механические повреждения, а 12-летняя пассажирка Kia — травмы различной степени тяжести. Прибывшие на место медики скорой помощи не смогли самостоятельно извлечь ребёнка из салона машины, поэтому к месту ДТП вызвали спасателей МБУ «Центр защиты населения». После успешного извлечения девочка была госпитализирована в детскую городскую больницу Нижнего Тагила.

Специалисты дорожного надзора ГИБДД осмотрели место происшествия и выявили ряд дефектов дорожного покрытия, в частности наличие колеи. В адрес обслуживающей организации ГИБДД Нижнего Тагила выдала рекомендацию по ликвидации неудовлетворительных дорожных условий. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливается окончательная причина.