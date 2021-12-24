В Нижнем Тагиле на открытии ледового городка запустят праздничный салют

27 декабря в 18:00 состоится открытие ледового городка на Театральной площади. В честь этого будет запущен праздничный салют, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации города. Салют запустят непосредственно с Театральной площади, территорию специально огородят. Фейерверк начнётся после торжественного открытия ледового городка.

Напомним, в этом году городок посвящён 85-летию киностудии «Союзмультфильм». Сотрудники ООО «Уралстрой-НТ» практически завершили строительство. Вокруг главной ёлки города расположатся не только фигуры Деда Мороза, Снегурочки, символов китайского и славянского нового года — тигра и быка, но и множество других персонажей. Отметим, что по просьбам тагильчан на открытии городка жители Нижнего Тагила смогут увидеть летающую над площадью Бабу-ягу.