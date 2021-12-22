На Театральную площадь Нижнего Тагила вернулась летающая Баба-яга (ВИДЕО)

Сегодня, 22 декабря, в Нижнем Тагиле над Театральной площадью в тестовом режиме запустили движущуюся фигуру Бабы-яги. Монтажом двухметровой сказочной старухи, которую сконструировал скульптор Эдуард Пономаренко, занимались сотрудники ООО «Уралстрой-НТ».

«Сейчас прошёл тестовый запуск, осталось внести некоторые доработки в механизм её перемещения. Я думаю, что к открытию городка мы её запустим», — говорит Эдуард Пономаренко.

По словам скульптора, Баба-яга выполнена из папье-маше и монтажной пены, ступа — из облегчённой фанеры, роль двигателя выполняет электродрель. За основу скульптуры взят образ Георгия Милляра, который сыграл лесную колдунью в сказке «Морозко» (12+). Летать над площадью Баба-яга будет каждый день во время работы городка, говорят в подрядной организации.

В 1980-е годы над Театральной площадью Нижнего Тагила уже летала Баба-яга, которая была местной достопримечательностью, и спустя несколько десятилетий её решили вернуть. По словам рабочих, запускавших сегодня фигуру, прежняя Яга издавала скрип из-за старых подшипников и всем казалось, что она свистит. Новая звуков не издаёт, но в будущем над созданием такого эффекта планируют поработать, рассказали АН «Между строк» в подрядной организации.

Увидеть Бабу-ягу в действии тагильчане смогут на торжественном открытии ледового городка 27 декабря в 18:00.