Главная ёлка Нижнего Тагила откроется на следующей неделе 

Ледовый городок на Театральной площади Нижнего Тагила торжественно откроют в следующий понедельник, 27 декабря, в 18:00. В этом году городок посвящён 85-летию киностудии «Союзмультфильм».

Над созданием горок и ледовых скульптур трудятся тагильские скульпторы Александр Таланцев, Андрей Барахвостов, Михаил Василенко, Сергей Заплатин из Екатеринбурга и москвич Сергей Целебровский, который специально приехал к друзьям на Урал, чтобы принять участие в сооружении ледового комплекса. Курирует работу Эдуард Пономаренко, неоднократный участник и победитель чемпионата мира Ice Alaska, сообщили в пресс-службе мэрии.

Уже готовы ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки, Шамаханской царицы, Золотого петушка, Данилы-мастера и Хозяйки Медной горы, а также символов наступающего года по восточному и славянскому календарям — тигра и быка. Готовы три из пяти горок, заканчивается монтаж ограждения, которое стилизовано под камеру с киноплёнкой. Сейчас резчики работают над входными группами «Каменный цветок», «Винни-Пух и все-все-все» и монтируют сцену, где установят ледовый поднос с символикой 300-летия Нижнего Тагила.

Всего для строительства новогоднего городка потребуется около 950 кубометров ледяных блоков. Материал заготавливают в акватории Тагильского пруда.

Самой последней специалисты компании-подрядчика ООО «Уралстрой-НТ» начнут монтаж движущейся фигуры Бабы-яги. Скульптуру создают по просьбам тагильчан, которые помнят советскую Бабу-ягу, летающую над площадью в конце 80-х годов прошлого века. На открытии городка жители Нижнего Тагила увидят катающуюся в ступе Бабу-ягу во всей красе.

Фото: Тагил ТВ Фото: Тагил ТВ

Изготовлением Яги занимался тагильский мастер Эдуард Пономаренко. По его словам, он постарался придать сказочному персонажу сходство с актёром Георгием Милляром, который многим знакомым по ролям весёлой колдуньи.

Добавим, что ледовый городок Дворца культуры имени И. В. Окунева на Вагонке откроется раньше, 25 декабря в 17:00. Здесь создадут изо льда героев сказок уральского писателя Павла Петровича Бажова. Площадь украсит 18-метровая зелёная красавица, также будет работать каток.