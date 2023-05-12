В Нижнем Тагиле молодые полицейские приняли присягу

Сегодня, 12 мая, в Нижнем Тагиле молодые сотрудники межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» приняли торжественную присягу. Мероприятие проходило в сквере рядом с обелиском стражам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга.

Отметим, что подобное событие состоялось в местном МУ МВД впервые за несколько лет. Как рассказали журналисту АН «Между строк» в пресс-группе ведомства, в торжественном мероприятии приняли участие 150 молодых сотрудников. Среди них можно было встретить работников всех подразделений: от сотрудников ППС и ГИБДД до представителей отдела экономической безопасности и противодействию коррупции и борцов с организованной преступностью.

«Принимая присягу, вы, коллеги, окончательно вступаете в ряды сотрудников правоохранительных органов, наше полицейское братство. С этого момента на ваши плечи ложится серьёзная ответственность по борьбе с преступностью, охране общественного порядка, пресечению и раскрытию преступлений. Мы всегда были с вами на передовых позициях, когда этого требовала Родина, когда это было необходимо», — обратился к коллегам во время торжественной речи начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.

Собравшиеся полицейские возложили цветы к обелиску сотрудникам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга, и почтили усопших минутой молчания.

Поздравить новоиспечённых полицейских пришли кадеты школы № 21, коллеги из других силовых ведомств, а также члены Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» и представитель Нижнетагильской епархии.

Журналисту АН «Между строк» Максиму Сорокину удалось пообщаться с молодыми правоохранителями, принявшими сегодня присягу, и узнать, почему они выбрали профессию полицейского.

«Мне с детства хотелось защищать слабых. Когда стал постарше, понял, что в городе ежедневно происходит множество правонарушений и преступлений. Сегодня я принимаю присягу как сотрудник Госавтоинспекции потому, что сам не раз сталкивался с правонарушениями на дорогах Нижнего Тагила, от чего, к сожалению, иногда страдают люди. Уверен, что работа моя и коллег способствует тому, чтобы город и его дороги стали безопаснее», — рассказал АН «Между строк» сержант полиции Леонид Фёдоров.

Коллега Фёдорова младший лейтенант полиции Семён Рябков сегодня тоже принимал присягу. Мужчина уверен, что быть полицейским хоть и непросто, но перспективно и интересно.

«По возвращении из армии решил пойти служить в МВД. За 2,5 года работы в полиции я достиг звания младшего лейтенанта в структуре ГИБДД, хотя начинал, как и мои коллеги, с самого низа. Любой достойный сотрудник будет расти в нашей структуре. Считаю, что занимаюсь важной работой, и, на мой взгляд, с каждым годом службы ситуация в городе становится лучше. Уверен, что когда-нибудь и лихие 90-е уйдут окончательно. Какими качествами должен обладать сотрудник МВД? Думаю, что в первую очередь он должен быть стойким и вдумчивым человеком, ведь во время работы должен принимать взвешенные решения и строго следовать букве закона», — рассказал сотрудник ГИБДД Семён Рябков.

Напомним, в конце февраля 2023 года во время очередного заседания Нижнетагильской городской думы начальник ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское» Александр Зверев заявил о дефиците персонала в Госавтоинспекции, из-за чего в городе снизилось число патрульных экипажей. На тот момент начальник дорожных полицейских города заявлял о нехватке 32 сотрудников.