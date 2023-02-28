В Нижнем Тагиле не хватает 32 сотрудника ГИБДД, а количество аварий увеличилось на 18%

На очередном заседании Нижнетагильской городской думы начальник ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское» Александр Зверев отчитался перед депутатами о состоянии безопасности дорожного движения в Нижнем Тагиле в 2022 году. Согласно статистике дорожной полиции, за 2022 год в городе произошло 184 дорожно-транспортных происшествия, что почти на 18% больше, чем за предыдущий год. Травмы получили 257 тагильчан, этот показатель увеличился на 30%. Всего за прошедший год в результате аварий погибли 26 человек, в 2021 году — 19. Самой частой причиной ДТП Александр Зверев назвал несоблюдение водителями правил дорожного движения.

«Каждое третье ДТП связано с превышением скорости, рост происшествий по этой причине по сравнению с прошлым годом произошёл в два раза. Каждое пятое происшествие связано с несоблюдением очерёдности проезда. Также ДТП происходят по причине алкогольного опьянения водителей», — рассказал депутатам начальник ГИБДД Александр Зверев.

Депутаты обратили внимание начальника ГИБДД Нижнего Тагила на то, что происшествия происходят и вследствие плохого состояния дорожного полотна. Парламентарии попросили обратить внимание, меняется ли статистика происшествий на дорогах, попавших в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Народный избранник Никита Беркутов вспомнил о давней практике народной дружины в городе и спросил, помогают ли её участники в регулировании правил дорожного движения.

«Дружина есть, но по большей части их работа сейчас направлена на поддержание общественного порядка. По линии безопасности дорожного движения дружина полностью иссякла, за прошлый год они выходили на дороги только четыре раза. В большинстве своём это люди преклонного возраста, и у нас нет возможности их организовать. Молодёжь в дружину не идёт, и мною как раз было предложено создать новую дружину», — ответил Александр Зверев.

У депутата Сергея Бурлая возник вопрос о нехватке сотрудников ГИБДД в Нижнем Тагиле. По утверждению парламентария, число экипажей ДПС в городе сократилось вдвое, однако начальник ГИБДД ответил, что количество автомобилей осталось тем же, но сотрудников для патрулирования города действительно недобор. По его словам, сейчас в ГИБДД Нижнего Тагила не хватает 32 человека.