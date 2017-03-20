В Нижнем Тагиле контракт на отлов 900 бродячих собак выиграли зоозащитники

Муниципальный конкурс на оказание услуг по отлову 900 бродячих собак в Нижнем Тагиле выиграл местный благотворительный фонд «Добрые руки». Цена контракта составила 3,2 миллиона рублей. Деньги выделены из бюджета Свердловской области, сообщили 20 марта на заседании думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству тагильские чиновники.

«17 марта закончился конкурс на отлов и 15-процентную передержку 900 собак. Всего в Тагиле сейчас от 9 до 10 тысяч бездомных животных. (…) “Добрые руки” – это тагильская организация, она находится здесь рядом, и на неплохом счету. Совместными усилиями мы будем наводить порядок в этом вопросе», – сообщил начальник управления городским хозяйством администрации города Владимир Юрченко.

В прошлом году фонд «Добрые руки» для победы в тендере снизил первоначальную стоимость контракта по отлову и содержанию 682 собак почти на 5 миллионов рублей – до 1,8 миллиона рублей. Позже один из руководителей фонда и директор приюта «Четыре с хвостиком» Алёна Казакова призналась в беседе с журналистом АН «Между строк», что этой суммы явно недостаточно для выполнения контракта. По словам Казаковой, пойти на такой экономически невыгодный шаг их заставило несовершенство системы тендеров.

«Выиграть конкурс может практически любой, – отметила директор приюта. – Тот же “Универсалремонт” непонятно как этим отловом занимался. По нашим данным, они с одними и теми же собаками ездили по другим городам, где у них заключены контракты, и отчитывались о проделанной работе».

Чтобы усилить контроль за деятельностью организаций, занимающихся отловом безнадзорных животных, администрация Нижнего Тагила совместно с департаментом ветеринарии Свердловской области ввела паспортизацию утилизированных собак. Также в этом году мэрия опубликовала постановление, запрещающее прикорм безнадзорных собак. За нарушение предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей для граждан; от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц; от 200 тысяч до 400 тысяч рублей для юрлиц. Сейчас сотрудники Ленинской прокуратуры Нижнего Тагила обжалуют постановление чиновников в суде.

Напомним, сегодня ситуация с бродячими собаками в Нижнем Тагиле критическая. В каждом районе обитает несколько стай голодных псов, которые регулярно нападают на людей, в том числе на детей. По данным главного санитарного врача города Юрия Бармина, ежегодно в Тагиле фиксируется до 1500 покусов бездомными собаками, что на 6% больше, чем в среднем по Свердловской области. В феврале следственный отдел по Тагилстроевскому району организовал проверку по обращениям горожан, в ходе которой выясняется, «на ком лежит ответственность за организацию своевременного отлова бездомных животных и насколько эти должностные лица эффективно исполняли свои обязанности». Позже проверку деятельности органов МСУ поручил провести прокурор области Сергей Охлопков.

Администрация Нижнего Тагила жалуется на нехватку средств для борьбы со всеми безнадзорными собаками. Сегодня на отлов и утилизацию бродячих животных муниципалитету из области ежегодно выделяется около 8 млн рублей. Чтобы провести все процедуры по их отлову, шестимесячной передержке, ветеринарному сопровождению в соответствии с законом, требуется 60-70 тысяч рублей на одно животное, то есть 600-700 миллионов рублей.

В прошлом году, по словам Владимира Юрченко, в Нижнем Тагиле было отловлено 1439 бездомных псов, убита 1261 собака, пристроено новым хозяевам – 70. Отловом и передержкой бродячих животных занимались три фирмы – БФ «Добрые руки» (выделено около 1,8 миллиона рублей из областного бюджета), ООО «Спецавтобаза» (99,6 тысячи рублей, местный бюджет) и скандально известная фирма из Артёмовского ООО «Универсалремонт» (областное финансирование составило почти 7 миллионов рублей). С начала 2017 года в городе было отловлено 173 собаки.

Агентство новостей «Между строк»