Сегодня: Пн, 20 Марта, 2017 | USD 57.28 руб. 0.72   EUR 61.7 руб. 0.7   | -6 °C
20 Мар 2017 22:56 | Метки: Новости Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле контракт на отлов 900 бродячих собак выиграли зоозащитники

Муниципальный конкурс на оказание услуг по отлову 900 бродячих собак в Нижнем Тагиле выиграл местный благотворительный фонд «Добрые руки». Цена контракта составила 3,2 миллиона рублей. Деньги выделены из бюджета Свердловской области, сообщили 20 марта на заседании думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству тагильские чиновники. 

«17 марта закончился конкурс на отлов и 15-процентную передержку 900 собак. Всего в Тагиле сейчас от 9 до 10 тысяч бездомных животных. (…) “Добрые руки” – это тагильская организация, она находится здесь рядом, и на неплохом счету. Совместными усилиями мы будем наводить порядок в этом вопросе», – сообщил начальник управления городским хозяйством администрации города Владимир Юрченко. 

В прошлом году фонд «Добрые руки» для победы в тендере снизил первоначальную стоимость контракта по отлову и содержанию 682 собак почти на 5 миллионов рублей – до 1,8 миллиона рублей. Позже один из руководителей фонда и директор приюта «Четыре с хвостиком» Алёна Казакова призналась в беседе с журналистом АН «Между строк», что этой суммы явно недостаточно для выполнения контракта. По словам Казаковой, пойти на такой экономически невыгодный шаг их заставило несовершенство системы тендеров.

«Выиграть конкурс может практически любой, – отметила директор приюта. – Тот же “Универсалремонт” непонятно как этим отловом занимался. По нашим данным, они с одними и теми же собаками ездили по другим городам, где у них заключены контракты, и отчитывались о проделанной работе».

Чтобы усилить контроль за деятельностью организаций, занимающихся отловом безнадзорных животных, администрация Нижнего Тагила совместно с департаментом ветеринарии Свердловской области ввела паспортизацию утилизированных собак. Также в этом году мэрия опубликовала постановление, запрещающее прикорм безнадзорных собак. За нарушение предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей для граждан; от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц; от 200 тысяч до 400 тысяч рублей для юрлиц. Сейчас сотрудники Ленинской прокуратуры Нижнего Тагила обжалуют постановление чиновников в суде.

Напомним, сегодня ситуация с бродячими собаками в Нижнем Тагиле критическая. В каждом районе обитает несколько стай голодных псов, которые регулярно нападают на людей, в том числе на детей. По данным главного санитарного врача города Юрия Бармина, ежегодно в Тагиле фиксируется до 1500 покусов бездомными собаками, что на 6% больше, чем в среднем по Свердловской области. В феврале следственный отдел по Тагилстроевскому району организовал проверку по обращениям горожан, в ходе которой выясняется, «на ком лежит ответственность за организацию своевременного отлова бездомных животных и насколько эти должностные лица эффективно исполняли свои обязанности». Позже проверку деятельности органов МСУ поручил провести прокурор области Сергей Охлопков.

Администрация Нижнего Тагила жалуется на нехватку средств для борьбы со всеми безнадзорными собаками. Сегодня на отлов и утилизацию бродячих животных муниципалитету из области ежегодно выделяется около 8 млн рублей. Чтобы провести все процедуры по их отлову, шестимесячной передержке, ветеринарному сопровождению в соответствии с законом, требуется 60-70 тысяч рублей на одно животное, то есть 600-700 миллионов рублей.

В прошлом году, по словам Владимира Юрченко, в Нижнем Тагиле было отловлено 1439 бездомных псов, убита 1261 собака, пристроено новым хозяевам – 70. Отловом и передержкой бродячих животных занимались три фирмы – БФ «Добрые руки» (выделено около 1,8 миллиона рублей из областного бюджета), ООО «Спецавтобаза» (99,6 тысячи рублей, местный бюджет) и скандально известная фирма из Артёмовского ООО «Универсалремонт» (областное финансирование составило почти 7 миллионов рублей). С начала 2017 года в городе было отловлено 173 собаки.

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • В Нижнем Тагиле контракт на отлов 900 бродячих собак выиграли зоозащитники

Рекомендуемые новости:

64x64
20.Мар.17 07:59 | Комментарии: 0

Правая рука Сиенко уходит с УВЗ в АП. Как Алексей Жарич сделал Нижний Тагил Путинградом, влюбил в себя журналистов, одел всех в футболки UVZSHOP и подсадил на хоккей

64x64
18.Мар.17 12:03 | Комментарии: 0

Улица имени Первомая

64x64
17.Мар.17 16:16 | Комментарии: 0

Суд Нижнего Тагила вынес приговор фельдшеру, вскрывшей мошенническую схему в поликлинике

Лента новостей

В Нижнем Тагиле контракт на отлов 900 бродячих собак выиграли зоозащитники В Нижнем Тагиле контракт на отлов 900 бродячих собак выиграли зоозащитники
20.03.2017 | Комментарии: 0
В Южном Судане разбился самолёт c 44 пассажирами В Южном Судане разбился самолёт c 44 пассажирами
20.03.2017 | Комментарии: 0
В Госдуму внесён законопроект об аресте за зацепинг В Госдуму внесён законопроект об аресте за зацепинг
20.03.2017 | Комментарии: 0
Плотина Черноисточинского пруда может прорваться в любой момент Плотина Черноисточинского пруда может прорваться в любой момент
20.03.2017 | Комментарии: 0
ФАС предложила запретить ритейлерам возврат просроченной продукции поставщикам ФАС предложила запретить ритейлерам возврат просроченной продукции поставщикам
20.03.2017 | Комментарии: 0
В Серебрянку проведут кабельный интернет за 12 миллионов рублей В Серебрянку проведут кабельный интернет за 12 миллионов рублей
20.03.2017 | Комментарии: 0
Группа ПЯТЕRО: о работе без продюсеров, любовной лирике без пошлостей и неожиданном приёме в Нижнем Тагиле Группа ПЯТЕRО: о работе без продюсеров, любовной лирике без пошлостей и неожиданном приёме в Нижнем Тагиле
20.03.2017 | Комментарии: 0
В Карелии коллектору дали 10 месяцев за угрозы взорвать детский сад В Карелии коллектору дали 10 месяцев за угрозы взорвать детский сад
20.03.2017 | Комментарии: 0
Расследованием госизмены в ФСБ занялся следователь по делу Светланы Давыдовой Расследованием госизмены в ФСБ занялся следователь по делу Светланы Давыдовой
20.03.2017 | Комментарии: 0
Ночной поджог автомобиля в Нижнем Тагиле попал на видео Ночной поджог автомобиля в Нижнем Тагиле попал на видео
20.03.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


Екатеринбург вошёл в десятку городов с самым дорогим съёмным жильём Екатеринбург вошёл в десятку городов с самым дорогим съёмным жильём
20.03.2017 | Комментарии: 0
И.о. главы РУСАДА стала бухгалтер организации И.о. главы РУСАДА стала бухгалтер организации
20.03.2017 | Комментарии: 0
Путин назначил нового главу Федеральной службы судебных приставов Путин назначил нового главу Федеральной службы судебных приставов
20.03.2017 | Комментарии: 0
Силуанов назвал рубль переукреплённым на 10-12% Силуанов назвал рубль переукреплённым на 10-12%
20.03.2017 | Комментарии: 0
На «Уралвагонзаводе» начали ремонт газопровода и обещают бесперебойное тепло жителям Вагонки на ближайшие 20 лет На «Уралвагонзаводе» начали ремонт газопровода и обещают бесперебойное тепло жителям Вагонки на ближайшие 20 лет
20.03.2017 | Комментарии: 0
Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело после падения кирпича на ребёнка Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело после падения кирпича на ребёнка
20.03.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбург пришла первая партия паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA-2017 В Екатеринбург пришла первая партия паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA-2017
20.03.2017 | Комментарии: 0
Российские банкоматы атаковал новый компьютерный вирус Российские банкоматы атаковал новый компьютерный вирус
20.03.2017 | Комментарии: 0
Паспорта ДНР и ЛНР в России приравняли к украинским Паспорта ДНР и ЛНР в России приравняли к украинским
20.03.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле на четырёхлетнюю девочку с крыши упал кирпич. Пострадавшая в реанимации, полиция и СК проводят проверку В Нижнем Тагиле на четырёхлетнюю девочку с крыши упал кирпич. Пострадавшая в реанимации, полиция и СК проводят проверку
20.03.2017 | Комментарии: 0
«Известия»: ЦИК и «Яндекс» планируют разработать приложение для избирателей «Известия»: ЦИК и «Яндекс» планируют разработать приложение для избирателей
20.03.2017 | Комментарии: 0
Навальный объявил митинг на Тверской согласованным Навальный объявил митинг на Тверской согласованным
20.03.2017 | Комментарии: 0
«Единая Россия» проиграла довыборы в гордуму Екатеринбурга «Единая Россия» проиграла довыборы в гордуму Екатеринбурга
20.03.2017 | Комментарии: 0
«Уралочка-НТМК» и «Спутник» провели очередные игры плей-офф «Уралочка-НТМК» и «Спутник» провели очередные игры плей-офф
20.03.2017 | Комментарии: 0
«Ведомости»: Партия «Яблоко» может закрыть отделения в регионах из-за нехватки денег «Ведомости»: Партия «Яблоко» может закрыть отделения в регионах из-за нехватки денег
20.03.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости