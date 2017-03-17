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17 Мар 2017 11:29 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

Мэрия Нижнего Тагила постановила штрафовать горожан за прикорм дворняг. Прокуратура обжалует решение администрации в суде

Администрация Нижнего Тагила опубликовала постановление, запрещающее прикорм безнадзорных собак. Соответствующие поправки в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города опубликованы на официальном сайте Нижнего Тагила.

«Гражданам и юридическим лицам запрещается организация мест для прикорма безнадзорных собак, оставление пищевых отходов и кормов для безнадзорных собак в границах предоставленных гражданам и юридическим лицам земельных участков и на прилегающих к земельным участкам территориях. Для целей данного пункта под безнадзорными собаками понимаются собаки, не имеющие собственника и временно выбывшие из его владения, либо от права собственности, на которых собственник отказался, находящиеся в общественных местах или на земельных участках физических и юридических лиц без сопровождения человека, за исключением случаев, когда животное временно находится на привязи в местах общего пользования», – говорится в документе.

За нарушение правил благоустройства территорий населённых пунктов законом Свердловской области предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей для граждан; от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц; от 200 тысяч до 400 тысяч рублей для юрлиц.

Прокурор Ленинского района Нижнего Тагила Владимир Мартынов заявил АН «Между строк», что надзорный орган не согласен с решением администрации.

«Данное решение противоречит федеральному законодательству. В настоящее время сотрудники Ленинской прокуратуры обжалуют постановление администрации города в суде», – пояснил Мартынов.

В прокуратуре отметили, что пока состоялось только предварительное заседание, на котором стороны изложили свои позиции.

Сегодня ситуация с бродячими собаками в Нижнем Тагиле критическая. В каждом районе обитает несколько стай голодных псов, которые регулярно нападают на людей, в том числе на детей. В феврале следственный отдел по Тагилстроевскому району организовал проверку по обращениям горожан, в ходе которой выясняется, «на ком лежит ответственность за организацию своевременного отлова бездомных животных и насколько эти должностные лица эффективно исполняли свои обязанности». Позже проверку деятельности органов МСУ поручил провести прокурор области Сергей Охлопков.

Администрация Нижнего Тагила жалуется на нехватку средств для отлова всех безнадзорных собак, при этом ответственность за увеличение численности животных лежит, по их мнению, и на горожанах. Запрет на прикорм собак должен стать одним из факторов, сдерживающим размножение животных. По оценке чиновников, сейчас в городе обитает около 10 тысяч безнадзорных животных. На отлов и утилизацию бродячих собак Нижнему Тагилу, по словам замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству Константина Захарова, выделяется порядка 8 млн рублей в год. Чтобы провести все процедуры по их отлову, шестимесячной передержке, ветеринарному сопровождению в соответствии с законом, требуется 60-70 тысяч рублей на одно животное, то есть 600-700 млн рублей. В октябре 2016 года мэрия заключила договор со скандально известной фирмой из Артёмовского ООО «Универсалремонт» на сумму чуть более 4 млн рублей. Согласно контракту, фирма должна отловить 396 бродячих собак, большую часть из которых необходимо усыпить.

Депутаты Нижнетагильской гордумы и чиновники решили объединиться и создать специальную рабочую группу для поиска решения этой проблемы.

Агентство новостей «Между строк»

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