В Нижнем Тагиле ищут проектировщиков реконструкции Южного подъезда

Департамент госзакупок Свердловской области ищет подрядчика для разработки проекта реконструкции Южного подъезда к Нижнему Тагилу. Разработчикам готовы заплатить из областного бюджета 8,7 миллиона рублей. Заявки принимаются до 7 декабря, итоги будут подведены 9 декабря.

Подрядчику необходимо выполнить технико-экономические расчёты, заложить в проект уличное освещение, получить технические условия владельцев инженерных коммуникаций, предусмотреть установку дорожных знаков. Проект должен быть разработан в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года». Он должен включать геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания.

Уже известно, что приводить в порядок Южный подъезд к Нижнему Тагилу будет местная компания «Уралстроймонтаж», которой в 2019 году было предъявлено множество претензий из-за плохого ремонта улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Организация победила на торгах, понизив начальную стоимость заключения контракта со 104,3 млн рублей до 88,1 млн рублей.

Компания должна будет привести в нормативное состояние покрытие на проезжей части, укрепить обочины, позаботиться об остановочных площадках для пассажиров общественного транспорта и дорожной разметке. Также необходимо восстановить водоотводные канавы. Работы будут вестись на территориях Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Работы должны быть завершены до 22 августа 2022 года.