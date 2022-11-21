В Нижнем Тагиле фишкой ледового городка в этом году станет 120-метровый каток с подсветкой

Впервые за последние несколько десятков лет в Нижнем Тагиле на Театральной площади появится ледовый каток, который протянется от главной ёлки в глубину проспекта Строителей на 120 метров. По всей длине подо льдом смонтируют декоративную LED-подсветку. Об этом говорится в техзадании к тендеру на строительство ледового городка.

Все работы, включая создание фигур, установку светодиодных инсталляций и главной ёлки, охрану и демонтаж конструкций, оценили почти в 11,5 млн рублей. Победителя торгов выберут 30 ноября.

Основная тема городка посвящена мультфильмам. Тагильчане увидят ледяные фигуры Трёх богатырей, Алеши Поповича, Буратино, Кота в сапогах, Винни Пуха, Кота Леопольда, Маши и Медведя, Щенячьего патруля (0+), Русалочки, Незнайки и Лунтика, персонажей из «Ну, погоди» (0+). Центральное место рядом с 18-метровой елью займут Дед Мороз со Снегурочкой. Пространство вокруг накроет огромный светодиодный шатёр.

В этом году будет и несколько новых светодиодных изделий: 9-метровая «Арфа», светящаяся «Царь-Пушка» и инсталляция «2023». Центральный вход со стороны проспекта Ленина хотят оформить в виде многослойного 9-метрового торта с 300 свечами в честь юбилея Нижнего Тагила.

Сразу два комплекса горок и три одиночные — горки «Кот», «Кот на печи», «Самовар» — будут радовать жителей города. В первом комплексе высота скатов будет от 1 до 2,5 метра с однополосным и пятиполосным движением, второй проектируется со скатами от 1,5 до 2 метров. Остальные горки будут пониже.

Напомним, городские власти решили отказаться от фейерверка на открытии ёлки, об этом рассказал Валерий Суров. На что пойдут сэкономленные деньги, чиновник не уточнил. В 2019 и 2021 годах администрация Нижнего Тагила выделила на строительство ледового городка 11,5 млн рублей. В 2020 году ледовый городок в Нижнем Тагиле стал одним из самых дорогих в России. Тогда его стоимость составила почти 23,5 млн рублей.