В прошлом году два, в этом — ни одного. Мэрия Нижнего Тагила отказалась от новогодних салютов 

Традиционного новогоднего фейерверка, который проходил в Нижнем Тагиле дважды в новогодние дни, в этом году не будет. Городские власти решили сократить праздничную новогоднюю программу. Об этом в интервью телекомпании «Тагил-ТВ» рассказал вице-мэр по социальной политике Валерий Суров. Так, от фейерверка, который обычно запускали на открытии главной городской ёлки и в сам Новый год, чиновники и мэрия решили отказаться. На что пойдут сэкономленные деньги, чиновник не уточнил.

«Новый год — это детский праздник. И дети всё равно его ждут. Глава города уже не раз об этом говорил. Отнимать у детей праздник — это неправильно. Поэтому всё-таки новогодний городок на площади у драматического театра будет. Не будет салюта, мы от него отказались. Что касается ёлок, то планируется их проведение в учреждениях образования, культуры, потому что это ёлки опять-таки для детей. Как мы можем этого их лишить? Например, ёлка главы города для одарённых детей, почему её не должно быть? Это детский праздник, и пускай он будет», — сказал Валерий Суров.

Напомним, в начале октября тагильчанка Ольга Лобанова предложила отменить в Нижнем Тагиле празднование Нового года, а сэкономленные средства направить «на дополнительную экипировку для добровольцев и мобилизованных, а также на поддержку их семей». На своей странице во «ВКонтакте» женщина опубликовала образец петиции и подробную инструкцию по её подписанию. В администрации прокомментировали инициативу тагильчанки и заявили, что, даже если бы у города нашлись лишние средства, юридические ограничения, накладываемые Бюджетным кодексом РФ, не позволили бы использовать деньги так, как предложено в петиции.

Ежегодно только на строительство ледового городка на центральной площади Нижнего Тагила направляется более 10 млн рублей. В 2019 году администрация Нижнего Тагила выделила 11,5 млн рублей. В 2020 году ледовый городок в Нижнем Тагиле стал одним из самых дорогих в России. Тогда его стоимость составила почти 23,5 млн рублей. В прошлом году, как и в 2019-м, потратили 11,5 млн рублей. Сколько будет направлено средств на ледовый городок в этом году — неизвестно.