В Нижнем Тагиле «Центру адаптивного спорта» присвоили имя чемпионки Паралимпийских игр Михалины Лысовой

Администрация Нижнего Тагила опубликовала на официальном сайте города постановление о переименовании ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта». Теперь муниципальное учреждение будет называться «Спортивно-адаптивной школой имени Михалины Лысовой». Документ о присвоении центру имени шестикратной паралимпийской чемпионки подписан врип тагильского мэра Владиславом Пинаевым 28 сентября.

Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики поручено до 1 ноября разработать и утвердить новый устав учреждения. Контроль за выполнением постановления возложен на замглавы администрации по соцполитике Валерия Сурова.

Добавить к названию «Центр адаптивного спорта» фразу «имени Михалины Лысовой» было предложено ещё в 2014 году. В мае этого года на праздновании по случаю пятилетия учреждения экс-мэр Сергей Носов публично просил у спортсменки согласия на присвоение центру её имени. Тогда муниципальные СМИ сообщали, что уже через несколько дней будет подписано соответствующее постановление, но этого так и не произошло.

Тагильчанка Михалина Лысова является одной из сильнейших российских лыжниц и биатлонисток с нарушениями зрения. Только на Зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане она выиграла две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. В конце марта президент РФ Владимир Путин отметил блестящие старты тагильской спортсменки и вручил ей орден Почёта.