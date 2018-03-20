Путин вручил паралимпийской чемпионке из Нижнего Тагила Орден почёта

Президент России Владимир Путин вручил ордена и медали российским паралимпийцам, которые завоевали награды на Играх в Пхёнчхане. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Орден Почёта от главы государства получили двукратная чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анна Миленина, чемпион по горнолыжному спорту Алексей Бугаев и двукратная чемпионка по лыжным гонкам и биатлону из Нижнего Тагила Михалина Лысова. Президент отметил блестящие старты тагильской спортсменки. На Играх в Пхёнчхане она завоевала среди спортсменов с нарушением зрения два золота, три серебра и одну бронзу. При этом Михалина только за три дня до Игр получила от Международного паралимпийского комитета разрешение выступать и уже думала об окончании карьеры.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени удостоены серебряный и двукратный бронзовый призёр Паралимпиады по лыжным гонкам Марта Зайнуллина и двукратный бронзовый призёр по горнолыжному спорту Валерий Редкозубов. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получил бронзовый призёр по лыжным гонкам и биатлону Ирина Гуляева.

На Олимпиаде в Пхёнчхане сборная выступила в усечённом составе, так как Международный паралимпийский комитет не допустил к участию многих спортсменов. Допущенные россияне выступали под паралимпийским флагом в нейтральном статусе. Они завоевали 24 медали и заняли второе место в общем медальном зачёте. Лидером стала сборная США (выиграла 36 медалей), на третьем месте — Канада (28 медалей).

Поощрения ждут Михалину Лысову и в родном регионе. Напомним, согласно постановлению правительства Свердловской области, которое ранее утвердил губернатор Евгений Куйвашев, вознаграждение за золотую медаль составит 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн, за бронзовую — 1,7 млн.