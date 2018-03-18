Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачёте на Паралимпиаде в Пхёнчхане 

Российские спортсмены завоевали 24 медали и заняли второе место в общем медальном зачёте на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Лидером стала сборная США (выиграла 36 медалей, в том числе 12 золотых), на третьем месте — Канада (28 медалей, в том числе 8 золотых).

У сборной России восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. Наибольшее количество из них (пять золотых, пять серебряных и одну бронзовую) выиграли биатлонисты. Только тагильская биатлонистка Михалина Лысова завоевала среди спортсменов с нарушением зрения два золота, три серебра и одну бронзу. Ещё два золота и три серебра принесла команде уральская спортсменка Анна Миленина, которая также выступала в лыжных гонках и биатлоне. Девять медалей выиграли лыжники, ещё четыре — горнолыжники.

На прошлой Паралимпиаде в Сочи сборная России стала в общем зачёте первой, напоминает РБК. Тогда команда завоевала 80 медалей — 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых. На Олимпиаде в Пхёнчхане сборная выступила в усечённом составе, так как Международный паралимпийский комитет не допустил к участию многих спортсменов. Допущенные россияне выступали под паралимпийским флагом в нейтральном статусе.

Напомним, согласно постановлению правительства Свердловской области, которое ранее утвердил губернатор Евгений Куйвашев, вознаграждение за золотую медаль составит 4 млн рублей, за серебряную - 2,5 млн, за бронзовую - 1,7 млн.