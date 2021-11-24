В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, убившего человека из-за бутылки шампанского 

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 23-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 26-летнего Ярослава В. Трагедия произошла вечером 10 мая в магазине «Красное & Белое» на улице Верхняя Черепанова.

По версии следствия, обвиняемый вместе со своим знакомым находился в состоянии алкогольного опьянения возле торговой точки. Между ними и компанией молодых людей, в которой находился Ярослав, произошёл конфликт и последующая драка. После того как потасовка закончилась, обвиняемый и его знакомый на некоторое время ушли.

«После непродолжительного времени обвиняемый вернулся к магазину и продолжил распивать спиртное со своим знакомым, а затем похитил из магазина бутылку шампанского. Увидев, что обвиняемый похитил товар из магазина, потерпевший, являвшийся бывшим сотрудником указанной торговой точки, предъявил обвиняемому требование о необходимости оплаты стоимости товара, в результате чего между ними произошла словесная ссора. В ходе конфликта обвиняемый нанёс потерпевшему ножом один удар в живот и один удар в левое плечо. После чего злоумышленник побежал за попытавшимся скрыться потерпевшим, однако, увидев на улице посторонних, сам скрылся с места преступления», — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре.

16 мая от полученных ранений Ярослав скончался в больнице.