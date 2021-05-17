В Нижнем Тагиле сотрудник магазина «Красное & Белое» попытался предотвратить кражу и был убит

Вечером 10 мая в магазине «Красное & Белое» на Вые произошла поножовщина, после которой от полученных ран погиб сотрудник торговой точки Ярослав В. Мужчина в этот день отмечал своё 26-летие. Находясь на выходном, молодой человек зашёл в магазин и заметил, что подозрительная компания планирует совершить из магазина кражу продуктов. По словам друзей Ярослава, он попытался остановить воришек. В ходе словесной перепалки один из злоумышленников выхватил нож и нанёс пострадавшему три удара. 16 мая Ярослав скончался в больнице.

«По данному факту в отделе полиции № 16 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия”. Установлен и задержан подозреваемый 1998 г. р., он заключён под стражу. Все материалы будут направлены в Следственный комитет», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».