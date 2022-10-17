В Нижнем Тагиле 60-летнему жителю Вагонки дали 11 лет тюрьмы за убийство сестры, хранение оружия и взрывчатки

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила вынесли приговор 60-летнему мужчине, который застрелил свою 53-летнюю сестру. Как рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, убийство произошло 15 апреля 2021 года в квартире погибшей в доме на улице Коминтерна. Между родственниками произошёл конфликт, во время которого мужчина достал револьвер системы «Наган» и дважды выстрелил в сестру. Вскоре женщина скончалась на месте от полученных ранений. По данным следствия, брат испытывал чувство обиды из-за отказа сестры помогать ему в уходе за их пожилой больной матерью.

При обыске в квартире убийцы помимо револьвера были найдены патроны и порох, на которые у него не было разрешения. Кроме дела об убийстве, СК возбудил уголовные дела о незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

«Гражданин, который обвинялся в этих преступлениях, ранее судим не был. До задержания он проживал в квартире на улице Юности в Нижнем Тагиле. Его жертва также к уголовной ответственности ранее не привлекалась, работала она на местном предприятии крановщицей», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина был признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.