В Нижнем Тагиле 60-летний мужчина застрелил сестру из-за отказа ухаживать за больной матерью

В Нижнем Тагиле 60-летний мужчина застрелил родную сестру. По данным следствия, днём 15 апреля 2021 года обвиняемый находился в квартире своей 53-летней сестры на улице Коминтерна. Между мужчиной и женщиной произошёл конфликт: брат испытывал чувство обиды из-за отказа сестры помогать ему в уходе за их пожилой больной матерью.

Мужчина достал пистолет системы «Наган» и выстрелил сестре в живот. Потом с силой нанёс ей рукояткой револьвера не менее пяти ударов по голове и лицу. После чего, увидев, что сестра подаёт признаки жизни, обвиняемый ещё раз выстрелил из вышеуказанного револьвера ей в живот, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Женщина умерла на месте.

«Гражданин, который обвиняется в данном особо тяжком преступлении, ранее судим не был. До задержания он проживал в квартире на улице Юности в Нижнем Тагиле. Его жертва также к уголовной ответственности ранее не привлекалась, работала она на местном предприятии крановщицей», — пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, в ходе расследования уголовного дела установлено, что орудие преступления, несколько десятков патронов к нему, а также взрывчатое вещество (порох) обвиняемый хранил по месту своего жительства незаконно, не имея соответствующей разрешительной документации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).