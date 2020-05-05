В Нижнем Тагиле 3-летнего ребёнка с разбитой бровью несколько часов возили по разным больницам из-за неразберихи в период пандемии коронавируса

В Нижнем Тагиле родители три часа возили трёхлетнего сына с разбитой бровью по больницам из-за неразберихи с маршрутизацией пациентов в разгар пандемии коронавируса. Об этом в официальной группе Детской горбольницы в соцсети «ВКонтакте» написала мама пострадавшего мальчика Татьяна Маринина. Её сын рассёк бровь накануне, 4 мая, когда столкнулся в коридоре со своим братом и неудачно упал. Женщина обратилась за помощью по единому номеру службы спасения 112, и её вместе с ребёнком направили в больницу на улице Карла Либкнехта. В медучреждение Татьяну с сыном повёз муж. Тогда они ещё не знали, что вскоре поездка превратится в трёхчасовой квест.

«Приехали на Карла Либкнехта, там сказали, что хирурга у них нет, и отправили на Кузнецкого. На Кузнецкого дождались очереди, подписали бумаги, врач посмотрел и сказал, что у них теперь инфекционка и нужно ехать в Демидовскую. Приехали в Демидовскую, отсидели очередь, но врач даже не осмотрел ребёнка и отправил нас на Комсомольскую. На Комсомольской нет анестезиологов, швы они не накладывают, поэтому сказали ехать в Демидовскую. Тут уже начали спорить, и нам заклеили бровь лейкопластырем, ибо стяжек в больнице не оказалось! Три часа ребёнка просто пинали из одной больницы в другую!» — возмущается тагильчанка, воспитывающая троих детей.

В соцсетях Татьяна Маринина спросила у представителей Детской горбольницы, куда именно направить жалобу по поводу случившегося.

«Почему оператор скорой помощи не осведомлён о наличии врачей в той или иной больнице? Почему в больницах сотрудники не знают, куда перенаправить ребёнка?» — поинтересовалась также Татьяна Маринина.

В Детской горбольнице тагильчанке напомнили, что сейчас в Свердловской области действует приказ Минздрава о перепрофилировании медучреждений, и отметили, что у сотрудников скорой помощи есть вся информация о маршрутизации пациентов. Куда можно направить жалобу, Татьяне Марининой так и не сообщили. В ближайшее время она планирует написать обращение к руководству областного Минздрава.

«Три часа нас гоняли из больницы в больницу. Это какой-то кошмар просто. Если сейчас коронавирус, то детей уже можно не лечить от всего остального?! У сына не шибко серьёзная травма была, но довольно глубокая рана, разрез достигает трёх сантиметров. Мы подумали, что его неплохо было бы зашить. Врач в итоге тоже так сказал, но у них не зашивают, поэтому только лейкопластырем рану стянули, заклеили, скоро пойдём на перевязку. Это ладно, у нас ничего такого прям серьёзного не было, а если бы другая ситуация была, более страшная? Обязательно буду обращаться в Минздрав. Нужно добиваться того, чтобы сотрудников хотя бы своевременно оповещали, куда нужно отправлять людей. Чтобы не было таких квестов. Это совсем не смешно», — отметила Татьяна Маринина.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле закрыли на двухнедельный карантин вместе с пациентами и медперсоналом травматологическое отделение Демидовской больницы. Стационар ЦГБ № 1 перепрофилировали для госпитализации пациентов с тяжёлыми и среднетяжёлыми формами ОРВИ и пневмониями, проживающих в Нижнем Тагиле и Горнозаводском управленческом округе.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».